【新冠肺炎】政府呼籲市民暫停親友間聚會　徐德義：抗疫不要心存僥倖

▲ 今日起在室內公共場所包括商場、街市等須戴上口罩。（陳靜儀攝）

本港疫情嚴峻，政府今日起在室內公眾場所包括商場、街市等實施強制戴口罩措施。食物及衞生局副局長徐德義今日 (23日)表示，疫情持續嚴峻，疫情處於上升趨勢，政府過去2星期多次收緊防疫及社交距離措施等。

【新冠肺炎】本港新增118宗確診個案 連續兩日創感染個案新高

高風險人士到港限制方面，包括早前所列的7個地方（孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非）外，7月29日起再新增哈薩克斯坦及美國兩地。措施要求從民航飛機抵港當日起計，到港人士如於過去14日曾停留在以上地方，在抵港時，需要提供過往72小時內的病毒陰性證明，亦需要證明於本港酒店內入住並不少於14天。

【新冠肺炎】「口罩令」生效不包括辦公室 何栢良：企業應重罰沒有戴好口罩員工

他表示長者及長期病患者應減少外出，親友間在外面的聚餐，如非必要應暫時停止，時刻保持警覺，在人多的地方需要戴口罩，口罩要戴好，要覆蓋好口鼻，同時「不要怕麻煩、不要心存僥倖」，希望可以減慢或者阻止病毒在社區傳播，同時減輕社區醫療服務的壓力。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋