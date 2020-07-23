涉串謀詐騙證監會張震遠判囚4年　禁出任董事5年

▲ 張震遠於區域法院被判監4年，即時入獄。（經濟日報資料圖片）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監蔡達英瞞騙證監會，早前被裁定串謀詐騙及欺詐共兩罪成，今（23日）於區域法院被判監4年，即時入獄，禁止擔任董事5年；蔡早前則以污點證人身份出庭作證，被判監1年。

被告張震遠（61歲）早前經審訊後，被裁定1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪成，還柙候刑；同案被告蔡達英（51歲）則於較早前承認串謀詐騙，並以污點證人身份出庭作證。

法官今天判處被告張震遠監禁4年，禁止擔任任何公司董事5年；而蔡則被判監1年。

張的代表大律師早前求情時指，案件沒有造成實際經濟損失，張犯案是出於一時固執，認為商交所能為香港帶來利益；代表律師另呈上11封求情信，包括行會成員羅范椒芬指張曾獲特首林鄭月娥讚揚為他最佳公僕。

串謀詐騙罪指，於2012年5月至2013年5月期間，張震遠、蔡達英串謀詐騙證監會，即隱瞞關於商交所財務狀況的重要資料，容許商交所向證監會提交虛假或具誤導性的財務狀況，導致證監會沒有撤回商交所的自動化交易服務認可。

欺詐罪則則指張於2013年4月12日至17日期間，向吳海璇虛假地表示，新效控股有限公司的整體持股並未抵押予其他人，意圖詐騙而誘使佳富達財務有限公司交出3,000萬元。

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記者：王仁昌