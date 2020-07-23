【新冠肺炎】港府宣布延長公務員在家工作一周至8月2日

▲ 港府宣布因疫情嚴峻，公務員在家工作安排延長至8月2日。

港府今（23日）公布，因應本地新冠肺炎疫情仍非常嚴峻，認為有需要繼續採取措施，大幅減少社區人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播，政府僱員特別上班安排將延長一星期至8月2日。除提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作，港府指會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況。

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港府發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

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當局又呼籲私營機構僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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記者：楊玉珠