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【新冠肺炎】兩大急症學會指無症狀人士沒有必要做檢測 　不當使用急症室嚴重影響病患

社會 15:23 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

學會指對無症狀的人士公立急症室沒有檢測新型冠狀病毒的必要。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，確診人數不斷增加，公立醫院急症室服務需求大增。醫院管理局轄下之公立醫院急症科的服務需求大增。有見於此，香港急症醫學會及香港急症科醫學院對公立急症室有以下之建議，

【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案

  • 公立急症室應為危急重症患者提供適時及專業的評估和治療，不當使用急症室會嚴重影響對病患之照顧，並延長真正需要急症服務患者的等候時間
  • 對無症狀的人士公立急症室沒有檢測新型冠狀病毒的必要，而在擁擠的急症室等候區逗留，亦會增加感染傳染病的風險。
  • 公立急症室不會發出新型冠狀病毒檢測證書作個人旅行或工作之用
  • 患有與新型冠狀病毒症狀吻合的患者應及早求醫
  • 症狀較輕的患者可以前往政府門診或私家診所/醫院進行評估並檢測新型冠狀病毒
  • 應嚴格遵循衛生防護中心對公眾預防新型冠狀病毒的建議，以阻止病毒在社區的傳播，保持手衛生、戴上口罩、保持社交距離及避免到人多擁擠的地方

疫情下，公立醫院急症室服務需求大增。(曾耀輝攝）

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責住編輯：郭家穎

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