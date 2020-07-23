【新冠肺炎】本港新增118宗確診個案　連續兩日創感染個案新高

▲ 本港今日新增118宗確診個案。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（23日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染，當中51宗為不明源頭個案；另有7宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

食物及衞生局副局長徐德義今日表示，疫情持續嚴峻，港府過去2星期多次收緊防疫及社交距離措施等，呼籲市民暫停親友間聚會。

【新冠肺炎】政府呼籲市民暫停親友間聚會 徐德義：抗疫不要心存僥倖

今日新增的確診個案涉及多個群組，包括旺角稻香「慶回歸」 群組：



【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案 涉旺角稻香「慶回歸」 群組、慈雲山中心及屯門富臨

目前公立醫院的負壓病床和病房的使用率已達7成。醫管局宣布明日（24日）起啟用鯉魚門公園度假村作社區隔離設施：

【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日啟用作社區隔離設施 收50歲以下病情穩定患者

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】「口罩令」生效不包括辦公室 何栢良：企業應重罰沒有戴好口罩員工

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩