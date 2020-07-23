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【新冠肺炎】旺角雅蘭中心稻香「慶回歸」逾20人中招 　稻香全線分店周日起暫停營業

社會 15:52 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

旺角雅蘭中心稻香「慶回歸群組」逾20人中招 。

新冠肺炎疫情持續，消息指，本港今日（23日）新增逾100宗確診及初步確診個案，其中多個群組感染人數增加，包括旺角雅蘭中心稻香的「慶回歸群組」，累計已有21人確診。

【新冠肺炎】「口罩令」生效不包括辦公室 何栢良：企業應重罰沒有戴好口罩員工

涉事的稻香集團宣布全線分店周日起暫停營業，集團表示因應疫情變化，為保護顧客及員工安全，全線分店由7月26日（星期日）起暫時全日停業，暫定於2020年8月5日（星期三）恢復正常營運。

 

稻香全線分店周日起暫停營業。（陳靜儀攝）

【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案　涉旺角稻香「慶回歸」 群組、慈雲山中心及屯門富臨

另外目前公立醫院的負壓病床和病房的使用率已達7成。醫管局宣布，明日（24日）起啟用鯉魚門公園度假村作社區隔離設施，接收50歲以下病情穩定及正康復的確診患者，料可提供約350張病床，可紓緩公立醫院病床壓力。

稻香集團表示因應疫情變化，是次措施是為保護顧客及員工安全。 (陳靜儀攝)

【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日啟用作社區隔離設施 　收50歲以下病情穩定患者

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記者：伍瑋瑋

雅蘭中心 旺角 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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