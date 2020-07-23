HA Go App「預約普通科門診」服務明起正式分階段推展　首涵蓋港島及部分離島區普通科門診

▲ 為保障病人身份及私隱，病人需親自到醫院的啟動站登記。（資料圖片）

醫院管理局上月起開展「預約普通科門診」手機程式功能先導計劃。醫管局表示，明日（24日）起正式分階段推展「預約普通科門診」手機程式功能，屆時將涵蓋香港島及部分離島區，包括坪洲、南丫島、長洲的普通科門診診所。

醫管局手機程式「HA Go」開展新功能 助市民預約普通科門診



醫管局發言人表示，市民透過手機下載『HA Go』，完成註冊登記，並於下次診期時在指定地點啟動帳戶後，便可在手機程式使用普通科門診預約功能，有關功能會陸續於九龍區及其餘的新界地區分階段推行，期望於9月底前涵蓋所有普通科門診診所。

醫管局「HA Go」手機app助患者查閱覆診日程 免排隊繳藥物費用



發言人續指，診所職員會協助有需要的病人啟動帳戶，而普通科門診電話預約系統會如常提供預約服務。有關普通科門診服務預約途徑的詳情和其他相關資料，請瀏覽醫管局普通科門診網頁查閱相關資訊。



「預約普通科門診」手機程式功能涵蓋的普通科門診診所如下：

中區健康院普通科門診診所

地址：中環九如坊1號

地址：中環九如坊1號 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

地址：堅尼地城域多利道45號

地址：堅尼地城域多利道45號 西營盤賽馬會普通科門診診所

地址：西營盤皇后大道西134號

地址：西營盤皇后大道西134號 東華醫院普通科門診診所

地址：上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓地下

地址：上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓地下 香港仔賽馬會普通科門診診所

地址：香港仔水塘道10號

地址：香港仔水塘道10號 鴨脷洲普通科門診診所

地址：鴨脷洲大街161號

地址：鴨脷洲大街161號 柏立基夫人普通科門診診所*

地址：北角七姊妹道140號一樓

地址：北角七姊妹道140號一樓 柴灣普通科門診診所*

地址：柴灣康民街1號地下

地址：柴灣康民街1號地下 西灣河普通科門診診所*

地址：西灣河太康街28號一樓

地址：西灣河太康街28號一樓 筲箕灣賽馬會普通科門診診所*

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓 環翠普通科門診診所*

地址：柴灣環翠邨第12座地下

地址：柴灣環翠邨第12座地下 東華東院普通科門診部*

地址：銅鑼灣東院道19號東華東院主座大樓地下

地址：銅鑼灣東院道19號東華東院主座大樓地下 貝夫人普通科門診診所*

地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層

地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 赤柱普通科門診診所*

地址：赤柱黃麻角道14號地下

地址：赤柱黃麻角道14號地下 坪洲普通科門診診所*

地址：坪洲聖家路1號A地下

地址：坪洲聖家路1號A地下 北南丫普通科門診診所*

地址：南丫島榕樹灣大街100號地下

地址：南丫島榕樹灣大街100號地下 索罟灣普通科門診診所*

地址：南丫島索罟灣第二街1號地下

地址：南丫島索罟灣第二街1號地下 長洲醫院普通科門診部*

地址：長洲東灣長洲醫院路長洲醫院門診大樓1樓

註：*7月24日開始涵蓋的普通科門診診所

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記者：郭詩詩