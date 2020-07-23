【新冠肺炎】多名戴檢疫手帶男士現身街頭　元朗區議員：剛剛深圳灣過關

▲ 多名戴檢疫手帶男士現身元朗街頭。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，但街上不但仍有大量不願戴上口罩的自私人士，亦有人帶著檢疫手帶通街走！有元朗區議員指出，今日（23日）中午有多名男士從深圳灣過關完成檢測後，竟帶著手帶於元朗遊走。

檢疫手帶人士元朗被截查

元朗區議員石景澄中午在Facebook專頁上載一則帖文，表示在大棠路有數名手帶人士出現。TOPick向石景澄查詢，他指有街坊發現一群身穿長袖衫的男士，仔細一看竟帶著手帶，於是報警處理。

警員於恆香老餅家門前將他們截停，並指這幾名人士剛從深圳灣過關，已完成檢測，正準備前往石門進行隔離。未知他們是因要轉車，還是搭錯車才會去到元朗。

由照片可見，約有7至8名中年男士於日新街一字排開，現場亦有8名警員似乎正在問話。這批中年男士均拖著行李，並戴上口罩，照片拍到其中一名男士右手帶上檢疫手帶。

這群人最終在下午2點多被帶上豬籠警車。石景澄向TOPick透露，警方按衛生署指示，最終只是將男士送往附近的巴士總站，讓他們自已乘車去報稱的自我隔離地點。

網民：一路行一路散播細菌

帖文引起大量網民「派嬲」。有元朗街坊指出昨日在元朗又新街已有類似「全男班」出現，亦有人認為他們大熱天時穿上長袖衫及外套，明顯有心隱瞞，想遮住手帶，並指責他們「一路行一路散播緊細菌」。

有網民直言，政府沒有安排隔離地點，亦沒有安排車輛接送，因此需要隔離的人士很容易就能夠外出。亦有人質疑元朗一帶明明有酒店，不明白為何要特意去到石門。

自3月25日起，所有從內地、澳門和台灣入境的非香港居民，如過去14日曾到任何海外國家或地區，均不准入境。至於獲准由內地、澳門或台灣入境的港人或旅客，抵港後亦必須在指定地點接受14日強制檢疫。

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記者：徐穎彤