【新冠肺炎】逾40宗不明源頭個案　涉柴灣及長沙灣工廠區員工

▲ 本港今日（230日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染。（陳靜儀攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（23日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染，累計2,250宗病例（包括2249宗確診個案和1宗疑似個案），60多名與早前個案相關，其餘40多宗是源頭不明個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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張竹君指，不少個案涉及不同工作地點感染，包括於柴灣印刷廠工作的57歲男子（2144），是1988號病人的同事；長沙灣工業大廈從事資訊科技工作的38歲男子（2169）；於柴灣工作的61歲女子（2212），是1878號病人的同事；及一名於荔枝角工作的55歲男子（2232）。

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另外再多一名老師確診，患者於東華三院馮黃鳳亭中學教書（2178），7月17日最後一日上班；於灣仔警察總部上班的43歲女警長亦確診（2164）；亦另有一名警員初步確診；入境處亦再多一人確診，最近一次上班日期為7月8日，於灣仔入境事務大樓14樓工作，同層同事早前亦確診。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙