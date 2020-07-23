【星爺愛將】吳孟達重病康復久休復出　為李健仁中風感慨願為戰友籌款

▲ 達哥關心「如花」李健仁的近況。

現年68歲的達哥吳孟達曾因心臟衰竭入住ICU，在兩年前往馬來西亞出席外父喪禮，更被網民發現暴瘦，當時達哥要由兒子攙扶，之後他回香港做心臟手術。近年吳孟達亦減少工作，專心休養。

吳孟達今日（7月23日）現身錶行並接受訪問，精神飽滿。他承認早前因為健康問題減產，托賴身體狀況不錯，最近已經重新積極投入工作。

▲ 吳孟達表示有意連同田啟文等為中風的李健仁籌款。（圖片：東星）

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關心李健仁健康

提到周星馳愛將「如花」李健仁去年中風半身癱瘓，達哥亦有關心對方：「阿仁就比我小十幾歲，前陣子突然聽到他中風了，現在好像還在醫療之中，李力持跟田雞他們好像有過一個意願，大家都籌一點錢來幫忙，希望能幫到甚麼就幫甚麼。」

達哥說，如果真的有活動籌款，他會盡自己能力捐款。

▲ 吳孟達精神飽滿現身香港鐘表店活動。（圖片：東星）

達哥將到上海準備拍電影，而這陣子他在做一個之前從來沒試過的新工作：「現在最流行的帶貨直銷，在網上的那種，跟我的工作有一定距離，我之前都是拍電影，這一塊完全不懂，希望也去學習一下。 」

▲ 早前中風的李健仁，近日轉發一張近照，明顯比前消瘦。（取自微博）

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回憶拍《天若有情》點滴

在錶行出席活動的達哥並回憶稱，當年憑《天若有情》奪得金像獎最佳男配角，這部電影由於是王晶爸爸王天林退休之作，所以很多演員都不收片酬拍攝。

不過達哥說監製杜琪峯送了他一份禮物作為報酬：「當年拍《天若有情》一說就30年了，杜琪峰送我的名錶，還是精鋼的，不是說甚麽黃金，但是我最貴的錶。」