【新冠肺炎】伊利沙伯醫院確診孕婦情況穩定　嬰兒檢測結果呈陰性仍需插喉

▲ 伊院一名確診孕婦昨緊急分娩，現時情況穩定。

新冠肺炎疫情持續，本港今（23日）新增118宗確診個案，當中111宗為本地感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

【新冠肺炎】本港新增118宗確診個案 連續兩日創感染個案新高

【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆 麥當勞負責炸雞員工確診

庾慧玲指，伊利沙伯醫院一名懷孕約35周的孕婦昨日（22日）緊急分娩，現與嬰兒留醫不同隔離病房，為第2181宗，她情況穩定；其嬰兒的檢測結果呈陰性，雖現仍需插喉，但情況已有改善。

【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日啟用作社區隔離設施 收50歲以下病情穩定患者

目前公立醫院的負壓病床和病房的使用率已達7成。醫管局宣布，明日（24日）起啟用鯉魚門公園度假村作社區隔離設施，接收50歲以下病情穩定及正康復的確診患者，料可提供約350張病床，可紓緩公立醫院病床壓力。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩