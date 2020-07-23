【新冠肺炎】63歲男病人今午伊利沙白醫院離世　累計15死

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新冠肺炎疫情嚴竣，本港今日（22日）新增111宗本地感染個案，再多一人離世。醫管局總行政經理庾慧玲指，63歲男病人（第1640宗）於今午2時24分在伊利沙白醫院離世，該病人7月16日入院，患有長期病，早前因病情惡化轉至深切治療部，現累計15名患者死亡。

公立醫院至今獲197宗呈報個案，現有868人留醫。至於已確診的患者中，764人仍留醫14間公立醫院，當中33人情況危殆，有14人情況嚴重，669人穩定；醫管局至今已開啟張負壓隔離1207病床，使用率為74.6%；已開啟649間負壓病房，使用率為76.9%。

庾慧玲表示，危殆病人的確愈來愈多，近日較多長者及長期病患人士確診，較多病人亦遲入院，「對深切治療部有壓力」，呼籲長者近日不要外出，有病徵人士應盡量留家 。

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有見近日多宗個案涉及長者，衞生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文