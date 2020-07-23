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【新冠肺炎】伊院爆疫A6內科病房再增1患者　另有男初步確診者曾短暫睡走廊

社會 17:22 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

第三波新型肺炎疫情持續蔓延至各公立醫院。伊利沙伯醫院A6內科病房早前出現爆疫，今再增一名患者，該病房累計已有7人染疫；另外G10普通內科病房內再有一名男病人驗出對新型冠狀病毒呈初步陽性。

【新冠肺炎】本港新增118宗確診個案　連續兩日創感染個案新高

醫管局總行政經理庾慧玲指，該初步確診的男病人昨日入院後安排入住單人病房，惟其後有病人需要，故要騰空病房而短暫逗留在病房外睡，庾慧玲指，該初步確診的男病人沒有接觸過院內確診者，亦沒有到過爆疫A6內科病房。

【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院內科病房有病人初步確診 　料非院內感染

有見近日多宗個案涉及長者，衞生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等。
　　 
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

庾慧玲 伊利沙伯醫院 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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