【BNO】BNO持有人明年可申請英國居留　中國外交部：考慮不承認BNO作有效旅行證件

▲ 中國外交部發言人汪文斌表示，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件。

英國昨日（22日）公布允許持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月將可申請居留及入籍安排。中國外交部發言人汪文斌今日（23日）回應指，中方將考慮不承認英國國民海外護照（BNO）作為有效旅行證件。

對於英方昨日的公布，中國外交部發言人汪文斌今日在外交部例行記者會上回應指，中方堅決反對，英方執意在英國國民海外護照問題上搞政治操弄，干涉香港事務及中國內政。

他又指，由於英方違背承諾在先，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

據早前報道，英國政府當地時間周三（22日）宣布，持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月起可以申請特別簽證留英，並最多可在英國逗留5年，之後可申請居留權。

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責任編輯:王俊賢