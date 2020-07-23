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【BNO】BNO持有人明年可申請英國居留　中國外交部：考慮不承認BNO作有效旅行證件

休閒 17:07 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中國外交部發言人汪文斌表示，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件。

英國昨日（22日）公布允許持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月將可申請居留及入籍安排。中國外交部發言人汪文斌今日（23日）回應指，中方將考慮不承認英國國民海外護照（BNO）作為有效旅行證件。

對於英方昨日的公布，中國外交部發言人汪文斌今日在外交部例行記者會上回應指，中方堅決反對，英方執意在英國國民海外護照問題上搞政治操弄，干涉香港事務及中國內政。

他又指，由於英方違背承諾在先，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

據早前報道，英國政府當地時間周三（22日）宣布，持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月起可以申請特別簽證留英，並最多可在英國逗留5年，之後可申請居留權。

更多續領BNO 報道，即睇：https://bit.ly/3ilwPoy

【BNO】持BNO港人明年1月起可申請特別簽證　逗留5年可申請居留權

【2020年續領BNO】BNO續領懶人包　一文睇清副署要求

【2020年續領BNO】BNO持有人最快居留6年可入籍　一個條件97前無攞BNO都可續領

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責任編輯:王俊賢

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