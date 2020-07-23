【立法會選舉】劉業強報名連任　勞聯潘兆平退下火線交棒林振昇

▲ 新界鄉議局主席劉業強交提名參選。（劉業強Facebook圖片）

立法會選擇提名期繼續進行，再有多人報名參選功能組別。新界鄉議局主席劉業強今日交提名參選，爭取連任鄉議局界別議席，暫未知是否有人挑戰，但表明對自己有信心。

劉業強指，過去一段時間的議會暴力、泛政治化、攬炒和拉布等，都衝擊著整個香港，衝擊著鄉議局及新界人，未來希望繼續本著「發展新界、繁榮香港、為社會締建福祉」宗旨，繼續在立法會維護新界人合法權益，爭取發展新界，加強城鄉共融。

目前新冠肺炎疫情嚴峻，劉業強表示，很多選舉工作比以往困難，包括疫情下不能擺街站等，是否應押後選舉，相信政府會作各種考慮。他又不擔心延遲選舉立法會出現真空期，相信政府會思考如何周詳處理，又稱立法會現時只是休息，但議員任期去到9月底，如有需要可開會「隨時做得完」。

▲ 勞聯主席林振昇。（勞聯Facebook圖片）

另外，已擔任8年的勞工界立法會議員、勞聯潘兆平早前宣布退下火線，交棒予勞聯主席林振昇。林今日就到政總報選。林振昇表示，有收到近百個工會提名，指明白工會政治立場不同，冀會繼續爭取失業援助金、取消強積金對沖、法定假期與公眾假期看齊等。

民主派方面，元朗區議員張秀賢下午亦報名，參選立法會批發及零售界功能組別選舉，挑戰擬角逐連任的自由黨邵家輝。張秀賢目前是網購平台助理總經理，他昨日宣布參選時就表示，過去有關議席，一直由單一政黨壟斷，希望當選後，可以否決損害營商自由法案。

至於素人工程師黃偉信，下午亦正式宣布參選工程界。該界別已報名的還有爭取連任的盧偉國，以及獨立的程明達。

責任編輯：李淇