女性發明家專利申請持續上升　兩性差距收窄

科技與生活密不可分,但你能說出幾個女性發明家的名稱嗎?在研發領域,向來男性比例較多,曾有報告推算,可能要等到2070年才能達至性別均等。不過,所謂巾幗不讓鬚眉,美國專利及商標局(USPTO)周二公布最新數據,發現女性發明家申請專利愈趨活躍,同時反映性別差距正收窄。

美國專利及商標局發表《Progress and Potential:2020 Update on U.S. Women Inventor-Patentees》報告,指出自20世紀80年代以來,女性在專利領域的情況,持續有改善,性別差距正在縮小。那個年代,只有28%的女性,會在第一次申請專利後的5年內,再次申請專利;男性則為38%。但在2019年,女性比例已飆升至46%,而男性就有52%。

不過,女性發明家仍屬少數。在專利提案中,至少要有一名女性列為發明家的話,去年僅佔21.9%,略高於2016年的20.7%。雖然愈來愈多女性開始申請專利,但新女性發明者的比例亦只有17.3%,比2016年的16.6%微升。

能否留住人才,是另一個問題。根據美國大學婦女協會的數據,在全美STEM(科學、技術、工程及數學)勞動力中,女性佔約28%。美國專利及商標局於報告中,形容她們是「lost Einsteins」(遺下的愛因斯坦),強調女性得到與男性同樣的曝光、平等機會等,一樣能作出重要貢獻。

報告又比較了全美不同州份的女性發明家,41%位於加州、麻薩諸塞州、紐約州或德州,在2007年至2019年,華盛頓特區的女性發明家佔比最高,達到19.2%;北達科他州最低,為8.3%。

事實上,女性的創造力絕不可小覷。美國女發明家Josephine Cochrane是全球第一個獲得洗碗機專利的人;理論物理學家Shirley Ann Jackson研究出「來電顯示」,在光纖電纜、太陽能電池上亦貢獻良多;Stephanie Kwolek發現比鋼韌性強的輕質材料,用於手套、防彈背心。

