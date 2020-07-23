【DSE2020】喇沙「另類狀元」日文科奪A　多聽歌睇戲學語文要大膽發問

▲ 喇沙書院今年DSE誕生一名「另類狀元」及一名「超級榜眼」。

中學文憑試（DSE）昨日（22日）放榜誕生7名狀元，全部來自傳統名校。狀元常客喇沙書院雖然今年「斷纜」，但仍有一位「另類狀元」潘天佑，考獲6科甲類科目5**，並在丙類語言日文科取得A級成績。喇沙另有一名超級榜眼Yip Chun Wai，考獲6科5**及數學延伸部分（M2）5**。

喇沙書院今年最好成績的潘天佑同學，在中文、英文、數學、通識、化學，以及企業、會計與財務概論考取5**；數學延伸部分（M2）5*及生物5，另在丙類語言日文科考獲A級。

潘天佑表示對學習語言一直富有興趣，以日語較有信心應試，所以選修。對於學習日語的心得，他明言一定要多聽多講多運用。

要大膽說、大膽寫、大膽問，並多看文章、多聽日語音樂或看日語電影。只要是你喜歡的事，就會較容易學習和進步，所有語言都適用。

與師生以電子通訊互相祝賀

在往年的DSE放榜日，潘天佑都是在新聞看見同學在校排隊領取成績，氣氛緊張。今年自己卻受新冠肺炎疫情影響，只能在家上網領取放榜成績。潘天佑覺得比想像中氣氛輕鬆，與同學和老師以電子通訊互相祝賀，「人不在，精神猶在。」

▲ 喇沙書院今年透過學校網頁公布DSE成績較好的學生名單，當中逾20位同學奪42分或以上。（學校網頁截圖）

通識科靠熟讀筆記重溫老師影片

在眾多科目之中，潘天佑最驚喜是通識科奪5**，因他在通識科的成績一向稍遜，應考前有熟讀老師提供的筆記和重溫老師錄製的影片，以坐4望5的心態應考，最後竟考得5**，實感驚喜。

在疫情之下停課，加上DSE開考延期，令天佑多了很多時間溫習。不過，他沒有因此加操，而是將每天的溫習時間縮短，攤長日子去讀。

平衡溫習與娛樂時間減壓

為了減低壓力，他會安排娛樂時間，例如玩手機遊戲、聽音樂、看電視等等，原則是每天完成某時數的溫習之後，就是自由時間。

天佑在應試期間，他亦做足防疫措施，考試時沒有脫下口罩，小息時亦遠離人群，盡量不觸碰任何東西，亦有緊記經常以酒精搓手液洗手，故此不太擔心，沒有因疫情影響應試心情和發揮。

疫情對他的利弊或多或少互相抵銷，壓力和擔憂固然無可避免，但亦可藉著逆境鞭策自己認真溫習，抱著希望。

感謝父母從沒有給予壓力

他特別多謝父母從沒有給予壓力，在他遇上困難，如心情緊張擔憂時，父母願意與他傾訴，並告訴他︰

只要平常心應考，努力自然會有回報，盡力就好。

放榜後一家人沒有安排特別慶祝節目，始終疫情嚴峻不應聚餐，故昨晚只與家人下廚慶祝。

將讀港大醫科 盼為生命帶來希望

至於未來計劃，潘天佑將會升讀港大醫科，希望成為一名醫生或從事其他醫護行業。他自言這個人生目標並不崇高，只是希望對眼前每一位病人都拿出愛心，認真對待每一件事情。

只要為一個有需要人士的生命帶來希望和改變，就已經好滿足。

天佑最後寄語今屆失意DSE的考生，以及下一屆準考生，必須堅守信念，一定會找到自己的出路。

別忘記一路陪伴你左右的守護天使，他們一直都會支持你。未去到最後，都不要放棄，向世界證明你是行的！

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記者︰林綺玲