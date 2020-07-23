【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診

▲ 新增111宗本地個案涉多間食肆，德福麥當勞負責炸雞員工確診。

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況，張竹君指本港今日新增118宗個案，其中包括111宗本地個案，多個本地群組於今日（23日）均有新增個案 ，其中有60多例因家居、工作環境或群組而感染。

【新冠肺炎】本港新增118宗確診個案 連續兩日創感染個案新高

其中，旺角稻香「慶回歸」 群組亦再增2宗個案，為第2152及2189號個案。另外，亦有些食客到過稻香後確診，包括7月9日的第2136號及7月15日的2159號。涉事的稻香集團宣布全線分店周日起暫停營業，集團表示因應疫情變化，為保護顧客及員工安全，全線分店由7月26日（星期日）起暫時全日停業，暫定於2020年8月5日（星期三）恢復正常營運。

張竹君指派發樣本瓶時有個案，第2135號為彩輝邨保安；而入境處多一位同事確診，其於較早前7月8日已沒有上班，於灣仔入境事務大樓14樓工作，同層同事早前亦確診。運房局於派發樣本瓶，發現第2142號的士司機確診。

提到慈雲山中心方面，再增數宗個案，包括第2160號、2161號、2187號曾到薀莎餐廳、2237號於菜檔賣菜、2202號於手作功夫茶工作。

【新冠肺炎】逾40宗不明源頭個案 涉柴灣及長沙灣工廠區員工

張竹君續提到另有多宗確診個案涉及不同食肆，

第2165個案，於德福花園麥當勞工作，幫手炸雞，其家人亦確診。

第2150個案，於樓上食品從事食品加工。

第2193個案，於Pacific place日本餐廳KOKOMI洗碗。

第2231個案，於大角咀晴苑泰國菜做樓面。

第2177個案，於屯門翠林花園翠林茶餐廳從事飲食

第2232個案，於大埔Market place執貨。

第2224個案，為大圍隆亨邨救世軍隆亨長者之家廚師。

▲ 德福花園麥當勞今日（23日）有員工確診。（陳國峰攝）

▲ 德福花園麥當勞有為客人量度體溫。陳國峰攝

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎