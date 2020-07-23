  • 33°C
香港時間 : 2020723日 (四) 18:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】威爾斯醫院有病人初步確診　涉事10A病房須關閉消毒

社會 17:35 2020/07/23

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

威爾斯醫院一名46歲腎科病房女病人初步確診。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（23日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染，另有7宗輸入個案，再創單日新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診

庾慧玲指沙田威爾斯醫院一名46歲腎科病房女病人初步確診，其家人早前確診，是第2150宗個案。醫管局表示，患者相信並非院內感染，她上周三至本周二入院威院的腎科病房，同一病格有9名病人被列為密切接觸者，其中4人目前仍然留醫，會安排檢測，另外5人已出院，當局會跟進。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院確診孕婦情況穩定　嬰兒檢測結果呈陰性仍需插喉

這名病人上周一至周二曾到過威院腎科日間中心，一名病人和病人家屬被列為密切接觸者。

據了解，該名腎科病人早前入住威爾斯醫院10A病房，但再往大埔那打素醫院求醫後證實初步確診，威院10A病房要關閉消毒，但無為其診症的醫護等職員列為密切接觸者，醫院正進行追蹤及為全部相關員工做檢測，同時關閉該病房。

【新冠肺炎】伊院爆疫A6內科病房再增1患者　另有男初步確診者曾短暫睡走廊

另外，伊利沙伯醫院內科病房，亦有一名住在慈雲山的男病人，初步確診，他昨日入院時獲安排住單人房，檢測呈初步陽性後已轉往隔離病房，目前情況穩定。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者 :伍瑋瑋
 

 

伊利沙伯醫院 威爾斯 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
14:47 2020/07/22
【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
【DSE2020】3年前來港英文僅有中二水平 板間房女生寫英文週記苦學英文考獲佳績
16:39 2020/07/22
【DSE2020】3年前來港英文僅有中二水平 板間房女生寫英文週記苦學英文考獲佳績
【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案
今日 12:39
【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案