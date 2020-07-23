【新冠肺炎】威爾斯醫院有病人初步確診　涉事10A病房須關閉消毒

▲ 威爾斯醫院一名46歲腎科病房女病人初步確診。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（23日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染，另有7宗輸入個案，再創單日新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

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庾慧玲指沙田威爾斯醫院一名46歲腎科病房女病人初步確診，其家人早前確診，是第2150宗個案。醫管局表示，患者相信並非院內感染，她上周三至本周二入院威院的腎科病房，同一病格有9名病人被列為密切接觸者，其中4人目前仍然留醫，會安排檢測，另外5人已出院，當局會跟進。

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這名病人上周一至周二曾到過威院腎科日間中心，一名病人和病人家屬被列為密切接觸者。

據了解，該名腎科病人早前入住威爾斯醫院10A病房，但再往大埔那打素醫院求醫後證實初步確診，威院10A病房要關閉消毒，但無為其診症的醫護等職員列為密切接觸者，醫院正進行追蹤及為全部相關員工做檢測，同時關閉該病房。

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另外，伊利沙伯醫院內科病房，亦有一名住在慈雲山的男病人，初步確診，他昨日入院時獲安排住單人房，檢測呈初步陽性後已轉往隔離病房，目前情況穩定。

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記者 :伍瑋瑋

