FFP2及KN95防顆粒摺疊形口罩  人多地方發揮更佳保護效能

疫情第三波殺到，「罩不離口」的生活又要維持一段長時間。鑑於新一波疫情的病毒傳染性好像比起年初疫情時更高，出現更多源頭不明個案，隱形病毒彷彿充斥於社區，無奈有些人仍然要外出工作，承受極大風險。

要避免受病毒感染，唯有做足防疫措施，例如在公眾地方必須要戴上口罩，要提升防疫力度，更要選購質素優良，品質有保證兼保護效能高的口罩。CAREWE是專注於為醫療和保健用戶服務的香港品牌，集團在中國自設廠房，有多年潔凈無塵車間製造產品的經驗，廠房除了通過ISO 13485國際醫療器材品質管理系統審核外，也獲得由國際認可機構NEBB頒發的ISO 14644-Class 8十萬級醫療器械生產車間證書。

獲認證潔淨無塵車間

自3月起，天長集團控股有限公司(香港聯交所股票代號: 2182) 有感全球疫情開始大流行，決定延伸開展口罩業務。在過程中，發現尋找合規格原材料並不容易，加上口罩需求急遽上升以至供應短缺，CAREWE是集團屬下全資子公司建立的品牌，運用累積多年的國際供應鏈採購能力，以及中國自設廠房生產設施及技術團隊，以淨潔無塵車間製造產品的經驗去生產高品口罩，滿足大家需求。

▲ FFP2及KN95防顆粒摺疊形口罩比普通平面口罩有更好密封性。

CAREWE目前生產兩款口罩，分別是醫用平面口罩與防顆粒摺疊形口罩，每月產能共達2700萬片，希望能滿足市場所需。CAREWE對整個生產環境管控非常嚴格，除了採購供應穩定又符合規格的原材料外，也要確保生產環境的潔淨度，以生產高質量的口罩。

兩款口罩符合及通過多個國際標準的測試

在疫情嚴峻之下，可考慮採用FFP2或KN95防顆粒摺疊形口罩，其防護性能比普通平面口罩有更好密封性，適合一些人流接觸量高的服務性工作，如職業司機、餐飲從業員、門市客戶服務員等，同時也適合在一些人多及封閉的公眾地方如公共交通工具上、飛機機艙、會議室等使用，提供更優秀的保護效能。

▲ 兩款口罩獲多個國際標準認證，平面口罩亦有兒童裝。

CAREWE除了用國內核准的實驗室和香港標準及檢定中心（HKSTC）做產品測試之外，同時將產品送到國外具權威性的實驗室如SGS、Nelson Lab、ICS、ITS、TTRI做測試，確保口罩達到各國標準：

醫用平面口罩：[完成並通過認證]

中國標準：GB32610/ YY0969/ YY0469

美國標準：ASTM Level 1& Level 2

歐洲標準：EN 14683 TYPE I/ TYPE II/ TYPE IIR

防顆粒摺疊口罩：

中國標準：KN95/ GB2626-2016 [完成並通過認證]

歐洲標準：FFP2/ EN149：2001 + A1：2009 [完成並通過認證]

美國標準：N95/ NIOSH [全認證進行中]

“Pre-certification”by ICS [完成]

(ICS Lab為美國實驗室認可協會（A2LA）認可的實驗室。)

由即日起至7月27日，凡購買任何類型口罩兩盒或以上，即可免運費。了解更多產品資訊及優惠詳情，請瀏覽：

CAREWE網店：carewe.store/collections/all

Facebook專頁：CAREWE Mask

(資料由客戶提供)

