【新冠肺炎】6艘貨船各有船員確診　其餘140名船員南丫島海面接受船上隔離

▲ （梁偉榮攝）

港府早前放寬部分人士入境轄免檢疫，衞生防護中心稱，有6艘貨船日前分別發現各有一名船員確診，現於南丫島對出停泊，其餘140名船員於貨船上接受隨離檢疫至最遲8月3日。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上提到，該6艘船各有一人確診，船員國藉為菲律賓、印度、俄羅斯及黑山共和國；有船員或經機場來港確診，其餘140名船員已上船，故被被列為密切接觸者，因貨船需有人看守，故安排船員於船上隔離檢疫，不准入港，隔離令期限最遲將於8月3日屆滿。

被問及為何有關人士感染後可抵港，張竹君指有關船員屬獲豁免人士；惟是否應收緊有關豁免則指，她則稱非可由她決定。

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食衞局副局長徐德義指，不少本港糧食、物品、防疫物資都是經海路來港，政府檢視需要為個別人士作出豁免；7月初已要求經飛機來港上船換班的船員，須先有病毒檢測陰性證明，才獲准上機來港，抵埗後亦需再檢測，政府會繼續密切留意有關情況。

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記者：陳正怡