【新冠肺炎】醫學會認為豁免檢疫人士好大機會引起爆發　籲政府改善病毒測試安排

▲ 醫學會會長蔡堅（左）認為，本港疫情第三波爆發，好大機會是由豁免檢疫人士造成。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發持續，香港醫學會今日（23日）召開記者會提出防疫建議。醫學會認為政府豁免部分人士入境免檢疫，很大機會致疫情再起，又批評私家醫生拿取和交回深喉唾液樣本瓶的指引混亂，資訊朝令夕改，要求政府清楚說明安排，呼籲無病徵人士暫時不要檢測，加強公私營醫療合作，提高檢測量及分流非緊急服務。

醫學會會長蔡堅認為，新一波疫情很大機會是由獲豁免檢疫人士引起，強調不應該有人獲豁免，到現在都不反省的話，「搵曬全中國嘅專家落嚟都無用」。

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蔡堅表示，現時私家醫生領取深喉唾液樣本瓶的安排混亂，衞生防護中心起初不容許醫生親身取瓶，以郵寄方式寄到診所，需時達4日，但之後醫生又能夠親身取瓶，前後花6日僅拿到30個樣本瓶。此外，原來的樣本瓶樽口較闊，惟現時新瓶開口僅兩毫子大小，市民吐不準會污染環境，化驗室亦不會為沾到口水的瓶身化驗，批評是製造困難予長者。

▲ 蔡堅稱，現時測試需要5至7日才有結果，令有病徵人士在社區遊蕩多日，呼籲政府與私家化驗所合作加強測試量。（陳永康攝）

蔡堅又提到，食衞局局長陳肇始早前宣布市民可在地區康健中心免費測試，吸引更多完全無病徵的市民測試，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲有病徵的市民才做測試有矛盾，形容政府訊息朝令夕改。他稱，現時測試需要5至7日才有結果，令有病徵人士在社區遊蕩多日，擴散病情，不是好的做法，呼籲政府與私家化驗所合作加強測試量。

醫學會會董陳以誠指，現時政府提出室內口罩令，卻容許市民早餐和午餐堂食，做法矛盾，促請政府提出全面在家工作，以減少市民出街機會，強調戴口罩不是100%保護。他稱，假若疫情以幾何級數上升，當局就需要動用方艙醫院模式收容患者，選址可在遠離民居的亞洲國際博覽館，另亦應徵用酒店作隔離密切接觸者之用。

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▲ 醫學會會董陳以誠指，現時政府提出室內口罩令，卻容許市民早餐和午餐堂食，做法矛盾。（陳靜儀攝）

他又表示，現時市民要到私家診所或醫院做檢測，至少花費上千元，形容價錢對普通市民來說「好阻嚇」。他建議政府參考長者醫療券，向全港市民派發3000元醫療券，資助市民自行進行新冠肺炎測試，以鼓勵有輕微病徵的人士都能夠做到檢測。

此外，蔡堅指現時醫療系統最大問題是積聚了半年非緊急手術和門診，政府應考慮如何將相關病人分流到私家醫生診所和醫院。陳以誠補充，稍後會聯絡醫管局行政總裁高拔陞，研究如何接收相關病人，亦會聯絡衞生署署長陳漢儀，研究如何在私家醫院或診所進行非緊急服務，例如大腸鏡或預防疫苗。

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責任編輯：徐紹軒