【口罩令】公共交通強制戴口罩至今作出25次勸喻　發出3張傳票

▲ 徐德義表示，至今收到62宗相關報告，作出25次勸喻及發出3張傳票。（梁偉榮攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府7月15日起實施强制乘搭公共交通工具必須佩戴口罩的措施，食物及衞生局副局長徐德義表示，有關措施生效至今，收到62宗相關報告，作出25次勸喻及發出3張傳票；至於今日起實施的室內公共地方戴口罩的措施，則未有相關數字。

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政府日前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於今日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日。任何人違反有關條文即屬犯罪，額罰款傳票2000元，最高罰款5000元。

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記者：陳子謙