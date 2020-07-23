DSE放榜要留心情緒健康　輔導心理學家提醒家長多聆聽不批判

▲ 輔導心理學家提醒家長，DSE放榜生要注意情緒健康。

中學文憑試DSE放榜，有人歡喜有人愁，尤其今年受疫情影響，要保持社交距離，家長支援更形重要。香港心理學會輔導心理學家提醒各家長，要主動關懷子女並無條件接納其感受，並不批判地聆聽其心聲。無論升學或就業，要支持子女選擇自己有興趣的科目或行業，不宜事事替他們預先安排。



每逢放榜，大家都會傾向關心考試成績差學生的心情，但香港心理學會輔導心理學部輔導心理學家方婷（Jasmin）就指出：

很多情緒困擾的個案，不一定是成績差的。很多同學可能向來成績中上，但放榜的成績和預期有落差，失望感大。 又或者一些向來成績好，又努力應付考試，但有一兩科成績不似預期，情緒反差會較大。所以其實不是客觀成績好不好，而是跟主觀覺得成績好不好有關。

▲ 香港心理學會輔導心理學部輔導心理學家方婷指出，情緒管理的4大要點是：覺察、接納、轉化和放下。（被訪者提供）

宜表揚努力忌追溯以往

無論是哪種情況，方婷說，家長都應無條件的接納，主動關心考生的感受，給機會子女抒發心聲，而聆聽時不作批判。她指出：

就算成績未如理想，都可以表揚子女在準備考試時的努力的。



有幾類說話，家長更加絕對不宜講：「如『一早都叫你⋯⋯』因為追溯以往已經無意義； 『成日都唔溫書，你預咗⋯⋯』因為此說否定了其努力； 以及預言式反對說話『你做呢啲第日乞食喇⋯⋯』」

▲ 輔導心理學家建議家人若不擅交流，可透過食物，去關懷放榜子女。（iStock相片）

不過，華人父母許多時都不擅於溝通。她舉例說：「有些家長可能過去十幾年和子女的溝通模式都是：『你溫哂書未？』、『考試考得幾？』，但突然放榜後來個大轉變，告訴子女『其實你考成點都唔緊要。』，我相信子女聽到都有點不知如何反應。」



家長不宜擅作安排

她建議不擅於溝通的父母，可以透過食物及生活細節關懷子女。「例如煮她／她喜歡食的東西，讓其感受到父母的愛。」

方婷表示，家長切忌把子女成績和別人比較，也不要急著給意見，或替他們下決定，千萬不要否定子女的興趣。她在大學教書已10年，也因此有親身經驗可分享：「我看到那些自己沒有參與過選科，或純稡是父母要求他揀某一科讀的同學，他們的學習動機普遍不強。但如果那一科是他自己揀，自己真心想讀的，他的學習動機不但較強，遇到困難時，也會努力去衝破障礙。」



她指出，知道許多香港家長出發點是為子女好，而幫子女在升學或就業方面作安排，但如果這條路並非子女想行的路，效果會適得其反。

她強調：「最重要是聆聽子女將來想從事甚麼行業，反而幫他找到自己想做甚麼，好過幫他安排。如果他／她本身已有一套想法，便鼓勵他、支持他，因為真是行行出狀元。對於新的行業，可以先了解，發掘內在興趣和動機，再談談他們自己的想法與計劃。家人的角色應該是陪伴者，多於做adviser。」

▲ 若子女經常拒絕與人溝通，睡眠過多或過少，都可能是抑鬱的表現。(iStock 相片）

負面情緒表現要留意



輔導心理學家方婷指出，若放榜後考生經常嚎哭、自我隔離不跟人溝通、睡眠過多或過少，食慾突然改變，暴食或吃得過少、身體顫抖、表情長期緊張、持續煩躁發脾氣。甚至表現出視死亡為解決問題方法、對未來極絕望、覺自己永遠失敗等負面情緒及行為，家人均要多加注意。



但她強調，切勿即時否定對方的負面想法，宜多加聆聽，若這些負面行為持續出現，便有求醫的需要。疫情之下，除了學校社工外，也有不少機構提供遙距輔導服務，包括賽馬會網上輔導「Open噏」、青協的「關心一線」等。

▲ 香港心理學會輔導心理學部近日推出新書《做自己的情緒管理師》，幫助大家分辨及應對各種負面情緒，齊齊抗逆。（被訪者提供）

如何做自己的情緒管理師



香港心理學會輔導心理學部最近推出新書《做自己的情緒管理師：20個負面情緒管理法》，身為作者之一的方婷強調： 「情緒是沒有對錯的，每種情緒的出現都有其意義。」

哪麼我們如何做自己的情緒管理師？她指出有4大要點：覺察、接納、轉化、放下。

覺察每種情緒的出現，因何事出現，何時出現？接納自己的情緒，因為它告訴我們一些內在需要。轉化，就是嘗試用不同方法排解改變那些負面情緒，它可以是認知的改變，也可以是行為改變。從而令感受改變。不要執於害怕自己的負面情緒，那就是真正的放下。

談到如何增強抗逆力，她就指出，最重要是找到自己內在的生活動機。「要接受世事無常，不是每件事都能控制得到，但自己為生活定下目標。」

方婷說，疫情下，更要學懂減壓。「很多人利用在家的時間下廚、繪畫、閱讀或做靜觀呼吸練習，其實做甚麼都可以，最重要是自己有興趣和投入到，享受到片刻寧靜，人一定要有Me-time，那就有助紓壓了。」

記者：胡慧雯

