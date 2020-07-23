【新冠肺炎】阿伯拒戴口罩行商場揚言「我唔會死」　大叔扯火推撞指罵「累人累物」

▲ 網傳片段中一名老翁不戴口罩行商場，其間遭到一名扯火大叔推撞指罵。

本港近期再爆發第3波新冠肺炎疫情，確診人數屢創新高，政府所推行的在室內公共場所強制戴口罩措施亦於今日（23日）起生效，但因此不少市民近期亦因佩戴口罩問題而屢起口角。網絡上近日流傳一段短片，片段中一名老伯不戴口罩行商場，其間遭到一名扯火大叔推撞指罵。

從事發片段可見，一名沒有戴上口罩的老伯正在商場內向出口走去，一名大叔發現他沒有戴口罩，即多次大聲斥責，其間更先後兩次推撞老伯，第二次的推撞更將老翁推向貨架，令他幾乎跌倒。

老伯當時表示：「我唔會郁你嘅，你係蠢人」，又指自己已經80歲，「咁多人死，我唔會死」，然後繼續向商場出口離開。而大叔則一邊扯火尾隨，一邊指罵 老伯「80歲又點？恃老賣老」、「幾十歲人都唔化」、「唔戴口人累人累物」，兩人直至離開商場後才分道揚鑣。

片段在網上曝光後，有網民估計事發地點應該位於油塘一個商場，並認為政府過去已多番呼籲戴口罩，老伯被指罵完全是咎由自取，狠批老伯行為形同「播毒」。不過亦有網民表示雖然老伯有錯在先，但認為大叔出手推撞的行為只會令自己理虧「蝕抵」。

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責任編輯:王俊賢