【遇上良師】英文默書從「捧蛋」躍進至73分　劏房ADHD男生感激良師教導走出自卑

▲ 卓炘感激導師教導，令他的默書成績大躍進。

有特殊學習需要（SEN）的孩子，學習上往往遇到不少困難。今年11歲的卓炘，自幼因患專注力不足和過度活躍症（ADHD），在校無法專心學習，每次考試總是敬陪末座，英文默書更幾乎次次「捧蛋」，令他相當自卑。慶幸早前遇到良師為他補習，因材施教，加以鼓勵，令他默書成績大躍進，其後小五呈分試也進步甚多，媽媽深感欣慰，卓炘亦自信心大增。

出身基層家庭的卓炘，與父母、9歲的弟弟同住在狹窄的板間房，爸爸任職地盤雜工，媽媽則為全職主婦，他和弟弟經常要在走廊做功課。媽媽憶述，在兒子7歲時發現他經常跑來跑去，坐不定，帶他外出又會無故在地上翻滾，又不時大叫，在學校上課經常發夢，甚至試過突然起來丟書、騷擾同學上課。後來媽媽帶他到母嬰健康院檢查，最終確診專注力不足和過度活躍症。

▲ 由於住所狹窄，卓炘（左）與弟弟只能在走廊上做功課。（受訪者提供）

服藥助控專注力

其後，媽媽持續帶卓炘去覆診，醫生建議卓炘服藥，惟媽媽擔心藥物有副作用，一直拒絕讓兒子服用。直至小四時再覆診，醫生表示卓炘因無法專注，嚴重影響學習，

他說小朋友讀書最重要是這階段，之後上中學他有自制能力時，就可以停藥，所以最後就讓他服藥。

服藥後，卓炘的行為問題大有改善，然而因學習根基打不好，加上溫習時難以長時間專注，成績仍不理想，特別是英文，幾乎每次默書都是零分，令他感到相當自卑。媽媽雖為他報讀補習社課程，但仍沒有改善。

▲ 韋老師悉心教導卓炘溫習英文生字。（受訪者提供）

參加功課輔導班

由於新冠肺炎疫情下，就讀小五的卓炘停課數月，令媽媽更擔心復課後卓炘難以追上進度，更遑論要考呈分試。其後，媽媽偶然在社工介紹下，為兒子報讀了「友伴童恒」計劃，該計劃是由恒生銀行支持、聖雅各福群會主辦、明愛九龍社區中心協辦，專為基層家庭小朋友復課後做功課輔導。

卓炘從6月9日開始上課，每周3堂，每堂2小時。導師韋曉嵐表示，在功輔班首次為卓炘默書時，他幾乎所有字都不會串，韋老師就從他不會串的詞彙入手，由較簡單和出現頻率較多的字開始教，然後再第二次默書，第二次默書的分數明顯地比第一次有進步。

每一次默書後的進步都能讓學生知道付出是會有收穫的，以此鼓勵學生更用心去學習。

▲ 卓炘在家也會自行溫習英文。（受訪者提供）

成績躍進媽媽欣慰

由於卓炘的基礙不好，韋老師先幫他把英默範圍都寫上中文解釋和拼音，再一起朗讀，又教他從讀音去推斷串法，不用死記硬背所有生字。韋老師更為卓炘訂下學校默書要有70分的目標，初時卓炘認為不可能，一直討價還價，但韋老師堅持要訂立更高的目標，每次向目標邁進一步時，就更有動力去實踐目標，最後達到目標。

結果，卓炘在其後一次默書中，取得73分，成績大躍進，連學校老師也致電媽媽祝賀，令媽媽感動得不禁眼泛淚光。媽媽又指，兒子在補習後變得有自信，經常在課後侃侃而談導師的教導。而他在呈分試的成績也大有進步，英文由以往E進步一級至D級，中文作文及數學更取得B級，令媽媽深感欣慰。

他以前都有用心溫習，但就是不合格。很感激導師的教導，原來兒子可以做得這麼好！

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記者：林愛娜