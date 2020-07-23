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【新冠肺炎】聖德肋撒醫院再有醫護確診 　聖保祿醫院有醫護與確診者曾吃飯

社會 18:23 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

聖保祿醫院一名電子診斷部健康服務助理昨日確診。（曾耀輝攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（23日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染，涉及多個行業及群組；另有7宗輸入個案，涉及1名由日本返港的機艙服務員、3位菲傭及1名由印度返港人士等。

【新冠肺炎】有確診者曾到慈雲山中心捐血　瑪嘉烈醫院一人已接受其紅血球

衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆　麥當勞負責炸雞員工確診

私家醫院繼續有醫護確診，張竹君指出九龍城聖德肋撒（法國醫院）醫院再有醫護確診，是第2243宗個案，是該院一名內窺鏡中心的工作人員，與第1803宗早前該院確診的護士一起工作。

【新冠肺炎】聖保祿醫院沒有徵狀健康助理確診 　衞生署跟進曾接觸的病人　

聖保祿醫院一名電子診斷部健康服務助理昨日確診，追蹤後發現一名與她在醫院內緊密接觸者的同事，被列為密切接觸者，二人曾一起吃飯，需要接受檢疫。

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記者：伍瑋瑋

 

 

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