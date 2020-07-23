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【民主派初選】初選結果提前洩露　鍾庭耀：調查需花費6位數

政治 18:05 2020/07/23

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鍾庭耀（左）表示，對初選結果懷疑洩密心有不甘，仍在研究能否作義務調查。（香港民意研究計劃 Facebook）

民主派初選在本月中進行，但點票未完成便流出電子點票結果。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，若要進行完整偵查，包括何人曾接觸系統等，需花費6位數金額。

鍾庭耀稱，技術團隊認為花費那麼多資源未必值得，建議應將資源鞏固現有系統，但直言「不甘心」，故現時仍在研究，有沒有人可義務協助調查。

被問及如何看待9月立法會選舉押後，鍾庭耀直言，選舉押後帶來的後果很壞，尤其現時國際形勢複雜，但押後是否有利於某一方，並不容易得出結果，惟一定有負面影響。他呼籲市民遵守防疫措施，令立法會選舉能如期進行，不要以為選舉押後便解決問題。

另外，民研委託「選舉觀察計劃」監察初選，認為投票流程順暢且和平有序，遠超主辦單位和候選人期望，投票人數亦令初選和投票機制的公信力得到有力基礎，令投票結果具約束力。

觀察計劃又提出7項建議，包括提前加強培訓票站工作人員和進行選民教育、在紙本選票標明日期及時間、研究郵遞投票的方式等，又建議政府積極保障市民行使政治參與的權利，認為中央和港府應停止在未有確實證據下，公開指控參與初選活動者觸犯港區國安法。

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記者：林曉君

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