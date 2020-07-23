【新冠肺炎】新城知訊台下午恢復廣播　執行總監程凱欣確診向大眾致歉

▲ 新城知訊台執行總監程凱欣（左一）初步確診新冠肺炎。（取自facebook）

新冠肺炎肆虐，疫情不斷在各區爆發，涉及各行各業，而新城知訊台執行總監程凱欣在昨日（7月22日）初步確診。新城電台隨即進行應變措施，昨日傍晚6時在全體員工撤離電台後，並進行大消毒。

新城知訊台在今日（7月23日）下午4時恢復常規廣播，主持和DJ在家中用電話或視像進行直播。

程凱欣今日在她的facebook留言向受影響的同事和朋友致歉：

多謝大家的關心和鼓勵，首先我想向曾經有跟我接觸過的同事及朋友，為他們帶來不便，實在萬二分抱歉。這兩天收到各方好友的問候和祝福，是我今次疫情中最大的得着。 特別是新城電台的團隊精神，也可以在今次事件中深深體驗得到，即使事出突然，但同事們應變能力很高，他們叫我什麼也不用管，只好安心靜養。 我現在醫院接受治療，大家不用擔心，情況穩定，亦已由入院時的獨立房間轉去四人房，並非外間說我病情反覆，現正服用抗生素，當然身體會有一些反應，但基本上不大問題。 認識我的人，向來都知道我積極、樂觀，所以我有信心很快康復出院。 至於口罩事宜，我不再作任何回應，多謝關心。 最後，今次疫情實在非常嚴峻，希望大家多加留意，減少社交活動，勤洗手、消毒、戴口罩，相信我和所有香港人都會打贏這場仗。在此再要多謝我的同事，新城團隊。我以你們為傲。