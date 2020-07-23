押花工藝兩師徒不怕同行如敵國　手作市場愈多人參與愈蓬勃

▲ 從事押花藝術的Irene（右）是老師，Pauline（左）則為學生，兩師徒擁有手作工藝界難得的情誼。（圖片被訪者提供）

眼前的兩師徒，完全打破主流社會對於師傅與徒弟的想像 —— 為師者較年輕、二人情同姊妹，品牌更做相同工藝。是「同行與敵國」嗎？做手作人已經不容易，把獨門手藝教懂學生，被抄襲了怎辦？

從事押花藝術的Irene與Pauline笑言：

我們是師徒，也是密友。搶飯碗？不怕吧，手作工藝市場愈多人參與才愈蓬勃呢！

在追求品牌成功、生意額、like數的賽道上，原來還有另一條路，可以攜手同行。

▲ 訪問當日，二人戴上Irene手做的植物圖案布口罩。（圖片被訪者提供）

訪問這天，徒弟Pauline戴上老師Irene的手做植物圖案布口罩，一起把春夏盛開的「飛燕草」清雅粉紅小花，以不同工序保鮮，製成押花飾物，化成永恆。但見Irene細心指導Pauline處理技巧，Pauline言聽計從，好不合拍。

▲ 今日今日，Pauline仍謙稱未學滿師，跟Irene一起製作「飛燕草」押花飾物時，總常請教老師技術。（圖片被訪者提供）

「雖然Irene比我年輕，但在押花工藝上，她是我的啟蒙老師。」正職為玩具工程師的Pauline，從小喜歡手作，擅長布藝、攝影。「可是我找不到一門手藝可在公餘專注發展，直至遇上Irene。」

▲ 2016年Irene（右三）開辦押花工藝班，Pauline（左三）首次參加，二人結緣。（圖片被訪者提供）

師者傳道授業解惑也

Irene早於2010年創立個人品牌Present Present Botanic Art Studio，並到台灣、日本及荷蘭學藝，修讀押花技術課程，考取證書成為導師，才30出頭已成為香港少數的押花老師。2016年，Pauline參與Irene的課程後，從此人生再不一樣。

「Irene這個Miss跟我遇過的導師不同，我參加了她不少課堂，學會基本功後，當她知道我掌握了平面押花飾品、立體花飾等技巧，看到我的興趣愈來愈濃厚，就慢慢把教學移師到教室外邊。」

原來Irene觀察到Pauline對花藝的熱情天份，鼓勵她多走一步。「我帶她和幾個學生去手作市集擺檔，讓她們把個人作品售賣，學習定價、應對客人、了解市場等技巧。」Pauline自言沒想過有人欣賞自己的押花作品。「若不是Irene Miss給我動力，常在工藝以至人生各方面提點我，我想我不會如此投入呢！」

▲ 年前Irene及Pauline一起到手作市集擺檔，互相扶持。（圖片被訪者提供）

因為Irene深明學生要累積實戰經驗，找到合適的風格、市場，才會更喜愛押花藝術。其實年紀輕輕的她，為何如此努力推廣香港少見的押花藝術？

教識徒弟不一定無師傅

原來，押花不單是工藝與藝術，Irene 指出：「押花需要高度的技術，才能把脆弱的花瓣永恆保留，更重要是能保存花朵背後的故事。」她憶述一次難忘的經歷：

有次客人小心翼翼地帶來一些康乃馨及玫瑰，希望我能製成畫作及首飾；原來這是客人剛去世的媽媽，生前最後的插花；當做好作品後，連我自己也很感動。

鮮花能在凋零前被賦予新的生命，不論對製作的人還是對收到的人，意義也的確重於泰山。

▲ Irene的品牌Present Present Botanic Art Studio已有10年歷史。（圖片被訪者提供）

Irene早已有自己的花藝品牌，當Pauline工藝達到一定水準後，也鼓勵她創立個人品牌。「這條工藝之路我也走過。若擁有好的手藝和作品，再走向市場，那麼自己與整個市場的水平都能提升。」

Pauline終也大膽嘗試，以Pozzimade為名，發展自己的押花品牌，開設網上銷售平台，到市集擺檔；師徒倆更先後加入Trial and Error Lab成為實驗室伙伴，學習及實踐手作工藝品牌的營運方法。

▲ Pauline的品牌為Pozzimade，作品以耳環、襟針為主，顏色及風格走溫暖及成熟風格。（圖片被訪者提供）

讓手作工藝百花齊放

但有謂「同行如敵國」，Irene身為老師，教學時有否把知識「留一手」，讓學生難以抄襲？「我的押花作品複雜度很高，即使抄到外形，也不易模仿當中細節。」她更相信，藝術是屬於每一個人，獨一無二。「要在工藝上精益求精，需要求變與不停創作；學生一天不願固步自封，就一天不會出現copy cat 。」

▲ Irene押花作品的風格以細緻小巧見稱，保留花的色彩，並增添層次。（圖片被訪者提供）

她把Pauline的作品拿上手審視，說道：「她有能力創造獨特的作品，看細微之處就知道是她做的，只是還欠信心。」

「我知道自己的工藝未夠完美，創作經常裹足不前，Irene Miss又說中我的弱點了……」Pauline的眼眶濕潤起來，「但我不會因信心不足而抄考老師，會嘗試建立個人風格，希望把押花融合首飾設計，讓人能把美麗的花朵放到身上。」

當Pauline永遠尊稱Irene為「Miss」，Irene也總溫柔提醒Pauline時；一日為師，終生為父，場景不一定在學校，也能在商業社會發生。

撰文：林蕙芝