救生員溺斃裁定死於意外　官要求陪審團刪除建議編更等建議

▲ 陪審團裁定死者死於意外，並同時向康文署作出8項建議。（經濟日報資料圖片）

荃灣近水灣1名救生員前年當值期間疑穿潛水裝備下水，其後被發現在水底防鯊網上溺斃，死因裁判法庭陪審團退庭商議4小時後，今（23日）裁定死者死於意外，陪審團並作出8項建議，其中一項建議康文署編更及勞工處定期評估職業安全，死因裁判官拒絕接納。另一項建議康文署應將水肺潛水納入救生員職責，以及公務員救生員入職時必須擁有水肺潛水資格，裁判官考慮到建議影響過於廣泛，刪除必須有資格才可以入職的要求。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，有同事發現他身穿潛水裝備下水後失蹤，其後死者被發現掛在水底防鯊網上，送院搶救後1天證實不治。

陪審團今退庭商議4小時後，裁定死者死於意外，陪審團裁決時向康文署作出7點建議：

署方應為有潛水資格的救生員有定期更新的培訓，讓他們在緊急時可安全地潛水

應將使用水肺潛水裝備納入救生員職責，公務員救生員入職時必須擁有水肺潛水資格

每節編更至少安排2個潛水資格的救生員堂值

水肺潛水裝置需放置於救護站的1個有安全警示的裝置內，並不需上鎖

救護站內外增設閉路電視，以清楚記錄站內運作

高級康樂事務主任須定期監督指引有否落實

救生員流動性高，主管應向高級救生員及新入職救生員簡介其職責，令每位員工清楚自己崗位。

陪審團另建議勞工署須1年1次到泳灘評估職業安全。

拯溺員工會指非緊急下須水肺潛水工作 質疑康文署職員證供不相符

康文署代表大律師向署方索取指示後表示，認同建議的大方向，但指出第2點建議牽涉重大的職級改動，署方需時檢討，並未能即時作出回應。

死因裁判官認為建議要求救生員具潛水資格才可入職，會影響現有沒有潛水資格的救生員的職位，加上庭上證供顯示，救生員主要工作並非潛水，故要求陪審團修改字眼，將「入職時」刪去，改為可以入職後才參與潛水課程。裁判官又指，陪審團對康文署的第3點建議難以實行，以及對勞工署的建議太廣泛，終以不切實可行為由要求陪審團將該兩項建議刪除。

死因裁判法庭早前進行聆訊時，死者上司曾供稱，康文署缺乏使用潛水裝備指引，救生員職責不包括維修防鯊網，事發時他並無批准死者使用水肺潛水裝備。康文署康樂助理則指，緊急拯溺的情況下才會使用潛水裝備，但辦公室內不會記錄救生員的潛水資格。法醫供稱，死者腦部有缺氧跡象，推斷死者的死因是溺斃。勞工處職業安全主任指，懷疑防鯊網纏著潛水用的氣樽，死者掙扎時不慎甩開吸氣的咬嘴。

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記者：林欣樂