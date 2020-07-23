【新冠肺炎】確診者飼養美國短毛貓　對病毒呈陽性反應

▲ 漁護署強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色，絕不應棄養寵物。（資料圖片）

漁農自然護理署今日（23日）表示，一隻該署接收的貓隻，其樣本對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。

今次個案涉及一隻居於上環的美國短毛貓，由於其畜養人確診，貓隻本周二（21日）被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。署方為其抽取的樣本對病毒測試呈陽性反應，但該貓隻現時沒有任何相關病徵，漁護署會繼續為該貓隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。

漁護署提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

漁護署強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒