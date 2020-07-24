【BNO】移民英國小鎮消費平倫敦一截　一家四口每月生活費8千有找【附詳細開支】

▲ facebook專頁「移民英國小鎮生活點滴」版主2017年移民英國小鎮，他們分享一家四口在英國每月的生活開支。

英國近日公布允許持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月起可申請特別簽證留英，在英國逗留5年後可申請居留權，吸引不少家長計劃移民英國。有家長苦惱到底移民英國生活費應怎樣預算，facebook專頁「移民英國小鎮生活點滴」版主陳生和陳太帶著一對子女，2017年移民英國小鎮，在英國生活已3年多，他們分享一家四口在英國每月的生活開支。

買屋定居英國海邊小鎮

陳生和陳太當時以「企業家簽證」（Tier 1 Entrepreneur Visa，簡稱T1）移民英國，此移民方案是要在英國投資20萬英鎊（約200萬港元）開設公司，並需聘請兩名當地員工5年。他們在英國生活5年，便可申請永久居留權。

一家四口在英國東部埃塞克斯郡（Essex）近海邊的一個小鎮定居，他們當時以約180萬港元購入一個排屋式兩層高住宅，有三房及花園，不計花園面積約1,500呎，並在附近開公司做平面設計工作。

▲ 一家四口移居英國3年多，已漸漸適應當地生活。（受訪者提供照片）

近日夫妻於YouTube頻道「移民英國小鎮生活點滴」，分享一家四口在英國每月的生活開支︰

類別 每月開支 超市（食物+日用品） £300 周六外出午餐費 £80 大女學校午餐費 £42 入油費 £150 電費及煤氣費（平均每月） £60 水費（平均每月） £40 上網及電話費 £60 其他（娛樂 / 雜費） £50 總共 £782（約7,800港元）

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三餐多數自己煮食

陳太指一家四口早餐很簡單，大多吃麥皮、麵包、Pancake等。一對子女在政府學校就讀，學費全免，沒有書簿費。9歲的女兒讀Year 4，6歲的兒子則Year 1，Year 1至Year 2由學校提供免費午膳，Year 3起才收取午膳費每日2英鎊（約20港元）。陳生和陳太在自己店內開餐，多數帶飯或以微波爐飯盒醫肚，一個飯盒1至2英鎊（約10至20港元）很划算。

▲ 子女在英國讀書壓力大減。（受訪者提供照片）

晚餐是三餸一湯的家常便飯，他們一周去超市一次儲糧，每次大概用70至80英鎊（約700至800港元），每月買餸費約300英鎊（約3,000港元）。陳太表示買餸豐儉由人，可以先在超市如Tesco網頁，預算一周要買的食物和日用品。另外，他們每兩個月會在華人超市網購，買米、麵食、杯麵、醬料等，每次花費60至70英鎊（約600至700港元）。

英國因疫情在3月封城，他們一家大部分時間都留在家中避疫。在封城前他們每周六都會外出吃午餐，每次消費16至20英鎊（約160至200港元）。飯後行街，看看有沒有心水圖書或手工藝品。他們間中亦會在超市內的餐廳吃晚飯，兒童餐免費，一家四口一般10多英鎊埋單已食到好飽。

交通費主要是自己駕車，他們每日都會駕駛15公里開店，平日用來接送子女、去超市入貨，每月油費約150英鎊（約1,500港元）。

按生活模式計算開支

電費及煤氣費方面，他們初到英國時擔心出現停電等突發問題，因此選用了最大的能源供應商British Gas，價錢最貴。他們用無火煮食，冬天開暖氣，耗電量較高，平均每月電費及煤氣費大概60英鎊（約600港元）。

陳太表示英國水費高昂，每月除了計用水量還加上排污費，用水量愈大則排污費愈高，他們每月支付約40英鎊（約400港元）水費。

▲ 陳生和陳太閒時帶著子女去郊遊，生活簡單樸實。（受訪者提供照片）

至於互聯網，他們選用英國最大的電訊商，雖然較貴但網絡速度穩定，每月光纖、網線連同一個手機的上網費用是49英鎊（約490港元）。陳太另外用一個手提，11英鎊（約110港元）有8GB數據。每月上網及電話費加起來約60英鎊（約600港元）。

計算以上開支，一家四口每月生活費782英鎊（約7,800港元）。陳太認為每個家庭用錢不一，他們一家沒特別娛樂，子女沒補習，買東西亦會格價，遇上特價貨會多買作儲備。她建議有意移民英國的家庭，按自己的生活模式計算，如要供樓或交租，費用要計劃在生活費內。

陳太表示最近多了不少香港人移民英國，來英國做生意、買樓等都帶動當地經濟。她指︰

身邊很多親友有移民英國的打算，至於能否實行，還有很多考慮。

想知道在英國每年繳交的稅款及費用，即睇【下一頁】

影片獲「移民英國小鎮生活點滴」授權

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記者︰駱秀玲