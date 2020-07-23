拯溺員工會指非緊急下須水肺潛水工作　質疑康文署職員證供不相符

▲ 港九拯溺員工會發言人胡啟榮（左）、死者三哥陳志誠（中）、香港政府拯溺員總工會主席鄧子安（右）今到庭旁聽。（經濟日報記者攝）

荃灣近水灣 1名救生員前年當值期間疑穿潛水裝備下水，其後被發現在水底防鯊網上溺斃，死因裁判法庭陪審團今（23日）裁定死者死於意外。拯溺員工會代表於聆訊後表示，一般泳灘救生員在本案事發前後亦經常在非緊急情況下進行水肺潛水工作，包括打撈海床雜物等，與康文署康樂助理出庭所作的證供不相符。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，有同事發現他身穿潛水裝備下水後失蹤，其後死者被發現掛在水底防鯊網上，送院搶救後1天證實不治。

救生員溺斃裁定死於意外 官要求陪審團刪除建議編更等建議

康文署康樂助理早前在聆訊作供期間，曾多次強調水肺潛水裝備是緊急情況才會使用。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安在聆訊後回應指，一般泳灘救生員在本案事發前後亦經常在非緊急情況下進行水肺潛水工作，但大多沒有記錄，實際上使用裝備的次數，超出康文署正式記錄的次數很多。

鄧又指，潛水裝備亦作拯溺用，他歡迎康文署事後制訂新指引管制，但強調新指引現不准任何未經康文署訓練的救生員使用裝備，認為指引「唔應該阻礙我地救人」，並呼籲康文署更新指引，列明水肺潛水為救生員必修訓練之一，並容許救生員可按程序使用。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮則形容，事發前「康文署冇指引，但救生員都係要做（水肺潛水）」，包括颱風後清理海床中的玻璃碎，移除對泳客構成危險的碎石及魚網等，是「一向以來認知需要做嘅嘢」，事發前救生員「識用（裝備）就去用，唔識就由資深嘅救生員教」，直言「用咗10幾年但康文署唔承認」，直至本案發生後才發出指引，而署方事後推說僅限緊急情況使用，質疑署方管理失誤。

兩個工會代表解釋，當有泳客遇溺，救生員理應盡快取得潛水裝備下水救人，然而現行新指引不准任何未經康文署訓練的救生員使用裝備，即使救生員有潛水牌照，若未經康文署訓練，亦不得使用裝備潛水救人，無奈下只能徒手潛水或通知消防署救人。工會代表批評現行指引反拖長拯溺所需時間，延誤拯救工作，形容是因噎廢食及本末倒置。

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記者：林欣樂