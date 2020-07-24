【愛心狗主】東張女神解釋揹狗不搭𨋢原因　李旻芳感恩遇好丈夫：因為你我心中富有

▲ 解釋揹狗行樓梯原因，李旻芳感謝黃耀英：「因為你我心中富有。」

《東張西望》主持李旻芳於本月15日於個人IG分享一張揹著行動不便的愛犬上樓梯，由於愛犬跟她體型差不多，不少網民讚東張女神李旻芳好有愛心。

在昨晚（7 月23日），李旻於IG撰文感謝網民的關心及支持，她說感到開心及滿足，只是因有老公黃耀英支持及陪伴。

李昊芳寫道：「因為我搵到一個肯同我一齊照顧狗狗，肯同我一齊行，唔怕辛苦唔怕麻煩，背起責任嘅另一半。」，幸福閃光彈閃到暈呀！

【東張有喜】李旻芳黃耀英紋上婚戒定終身 愛妻號承諾：每年都會送驚喜【有片】

▲ 李旻芳跟黃耀英於去年結婚。

李昊芳夫婦愛心爆棚

李旻芳昨日於IG分享了一張結婚照，她先行多謝網民們的關心，她寫道：

好開心，因為對上一個post，收到好多人留言同私信嘅鼓勵！想多謝大家支持，我會小心唔會整親自己架！ 放心啦我好大力架哈哈。亦有好多人有疑問點解唔搭lift要行樓梯，好簡單嘅答案就係屋企無𨋢搭架。

李旻芳續說為了愛犬，寧辛苦也不想我唔想搬家，最開心是得到老公的支持。她寫道：

因為怕狗狗唔適應 同埋其實我覺得行樓梯都無咩咁大不啊。做運動不知幾好！ 🤪雖然我唔係住咩新樓洋樓私樓定豪宅，要日日都行好多級樓梯返屋企，但我覺得好開心好滿足，因為我搵到一個肯同我一齊照顧狗狗 肯同我一齊行，唔怕辛苦唔怕麻煩，背起責任嘅另一半。 因為佢，我嘅生活充滿笑聲，我嘅心靈找到真正嘅快樂，因為你我心中富有

【愛心狗主】東張女神李旻芳願為愛犬延造人大計 不計勞苦揹14歲愛犬上落樓梯

愛心狗主

東張女神李旻芳為愛狗之人，家裡養有兩隻年邁的金毛尋回犬BB與MuiMui。去年，她與黃耀英結婚後曾表示為了兩隻愛犬，兩口子決定延後造人大計。

本月15日，李旻芳於IG貼出揹著愛犬上樓梯的照片，當中更寫道：「只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！你哋要加油啊！」

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