聯合醫院末期病患者膠袋套頭搶救後不治　入院後曾透露有自我傷害念頭

▲ 基督教聯合醫院一名82歲患有末期病患的女病人，被人發現以膠袋套頭，經搶救不治。(資料圖片)

基督教聯合醫院一名82歲患有末期病患的女病人，被人發現以膠袋套頭，經搶救不治。

聯合醫院指，該病人今年7月7日因腹痛及嘔吐入住外科病房，翌日曾經透露有自我傷害念頭，醫護人員隨即轉介臨床心理學家跟進，當時評估病人情緒穩定。入院後，醫護人員一直為她提供適切治療，並持續評估及觀察她的情緒。



護士於今日（23日）凌晨約3時20分例行巡視病房時，並無發現病人有異樣。及至凌晨3時50分，護士發現病人以2個膠袋套着頭部，失去知覺，醫護人員即時為病人進行急救，惟病人最終於凌晨4時17分離世。醫院於事發後報警，並會全力配合警方調查。



院方對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，醫護人員會為家屬提供一切所需協助。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報個案，並會成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

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責任編輯：蘇文軒