酷熱天氣勢破紀錄 疫下屢有清潔工中暑

▲ 大埔廣福邨有人確診新冠肺炎，有清潔工於酷熱天氣工作時中暑。（連桷璋圖片）

暑天高溫難耐，酷熱天氣警告至明晨便連續生效足13天，勢於後天成為歷來最時間警告。已屢有清潔工因須在嚴夏繼續打掃抗疫，不幸中暑。

天文台由7月11日上午6時45分發出酷熱天氣警告，明晨即效滿13天，後天黃昏料將超越2018年5月18日至6月1日，警告維持長達348小時或14天半的舊紀錄。

受高空反氣旋支配，天文台預測未來兩三日華南持續酷熱，天氣普遍晴朗。本港明、後兩天氣溫均介乎攝氏29至34度，星期日局部地區雖有驟雨，但日間依然酷熱，預測氣溫29至33度。預料該高空反氣旋下周初會減弱，南海北部將有一道廣闊低壓槽，下周中後期影響廣東沿岸，令全區天氣不穩，風勢較大。

據天文台資料，本月的「熱夜」數目，連今晚達到16天，已超越去年成為歷年7月第二多。由於未來6天的氣溫料均不會跌破熱夜的28度門檻，故很可能刷新1993年的18個熱夜舊紀錄。

市民於疫下特別關心居所是否乾淨、有否消毒，大埔區議員連桷璋剛發帖文表示，每當他跟食環署、管理處或領展溝通要做清潔，清潔工、保安、工程人員隨時要辛苦足一天。他指出，廣福邨有清潔工友昨日廣佑樓確診個案忙個不停，全日無用餐至下班，其間有人中暑入院，已不是首例。

他邀請大家，親手到垃圾站和休息室，親手向月薪常不到1萬元的工友送上防疫物資，順便了解一下其工作環境，日常更要為己為人，別再隨處丟棄防疫用品。

責任編輯：姚沛鏞