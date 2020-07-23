【新冠肺炎】威院腎科女病人初步確診　9名同格病人被列密切接觸者

威爾斯親王醫院一名46歲腎科女病人本月13至15日期間於該院「綜合腎科護理中心」接受腹膜透析（洗肚）訓練。病人15日出現發燒徵狀，被安排入住內科加強監測病房及進行新型冠狀病毒病測試，結果為陰性。由於病人有腹膜炎，同日被轉到普通內科病房跟進。



病人21日出院後轉到護理院舍。22日病人因發燒及喉嚨痛，被送到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室。其新型冠狀病毒病測試結果為陽性。病人現於該院隔離病房留醫，情況穩定。



院方接獲通知後，已即時安排病人曾留醫的病房暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。感染控制組接觸追蹤調查後，確認9名病人曾與該初步確診病人入住同一病格。有關病人已被列為密切接觸者，當中仍在本院留醫的4名病人已轉送隔離病房並接受病毒測試，測試結果均為陰性。衞生防護中心會跟進其餘5名已出院病人，安排她們接受所需病毒測試及隔離檢疫。



另外，一名病人曾於7月13及14日與該初步確診病人一同接受洗肚訓練。該病人及其妻子亦被列為密切接觸者，衞生防護中心會安排他們接受所需病毒測試及隔離檢疫。曾為該名病人提供治療及護理的醫院員工均有按照感染控制指引穿著合適個人保護裝備，當中並無密切接觸者。為審慎起見，院方已為有關同事安排病毒測試及醫學監察。



院方又指，病人入院前一直與家人同住，其中一名家人於7月22日確診。院方相信病人屬社區感染。病人住院期間一直佩戴口罩，亦無進行高風險程序及與他人共用醫療儀器。院方評估病毒傳播風險不高。

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責任編輯：蘇文軒