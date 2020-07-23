【開學安排】消息指9月擬分階段開學及半日上課　教育局研中六全日上課

▲ 教育局早前表示，會考慮安排中小學9月開學時以分階段、分年級開學及半日上課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，全港學校開學安排未有定案。據悉，教育局局長楊潤雄今日（23日）與中小學界代表會面商討停課及開學安排，因應疫情，9月開學或需採取分階段開學及半日上課，當局亦會研究容許中六生全日上課的可行性。

校內活動原本暫停兩周至下周三（29日），或要再暫停1周至下月初；但如疫情許可，局方會盡量於8月17日或以後給予彈性，讓學校進行中一新生適應課程及高中補課。

教育局早前宣布，包括一般較早開學的幼稚園及國際學校在內的所有學校，不會早於8月17日開學，並會於本月底公布學校能否在8月中復課，並會一併考慮中小學是否適合於9月開學，會考慮分階段、分年級開學及半日上課。

消息指，今日局方與學界會面時談及，9月開課或需要分階段開學及半日上課，會盡量安排中六優先回校上課，局方亦理解中一新生優先開學的需要；局方亦會就最新發展更新復課指引，包括如何處理師生確診程序、留校午膳或要購買膠板等防疫配置等；有小學校長亦提出，因跨境生及非華語學童未能回港，建議不按9月點算學生人數結果而要求學校縮班，局方稱正研究作彈性處理。

會上有校長提出，如情況許可，容許中學按校情需要，彈性安排中六生全日上課，局方稱會研究可行性；另有校長提出，容讓高小開學期間，容許學校按需要安排「小一適應日」；局方料於開學前2至3周、即8中公布開學安排詳情。

中學文憑試（DSE）方面，據悉當局會邀請考評局與學界探討，如何處理未來中四至中六課程及考評安排。

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記者：馮琪雅