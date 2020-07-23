【新冠肺炎】醫療輔助隊一名隊員確診　曾到訓練中心出席常規訓練

▲ 醫療輔助隊一名隊員確診。

醫療輔助隊昨日（22日）下午得悉一名駐守行動翼離島區的男志願隊員確診新冠肺炎，現正配合衞生防護中心進行流行病學調查。

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該名男隊員於7月12日下午曾到醫療輔助隊位於石硤尾的訓練中心出席常規訓練，其後並無參與其他訓練或值勤，包括抗疫工作。

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醫療輔助隊已關閉確診隊員曾到訪的石硤尾訓練中心，並進行徹底清潔消毒。醫療輔助隊根據衞生防護中心的建議，已通知曾與該名男隊員一同出席當日常規訓練的隊員留在家中接受醫學觀察，期間不應參與隊伍任何訓練、值勤或活動，並等候衞生防護中心進一步聯絡處理。

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責任編輯：蘇文軒