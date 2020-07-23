【新冠肺炎】一田百貨大埔店Wacoal員工初步確診　7月19日最後上班日

▲ 一田的大埔分店超市及百貨部即時暫停營業以作清潔。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布疫情，本港今日（23日）新增118宗確診個案，111宗屬本地感染，涉及多個行業及群組；另有7宗輸入個案，涉及1名由日本返港的機艙服務員、3位菲傭及1名由印度返港人士等。

【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆 麥當勞負責炸雞員工確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布有80多人初步確診，晚上有多間公司指員工染疫，其中在一田超市大埔店，Wacoal專櫃一名員工初步確診，超市及百貨部即時暫停營業以作清潔，超市將於下星期一（27日）重開，百貨部則會在8月3日重開。

【新冠肺炎】新增111宗本地個案涉多間食肆 麥當勞負責炸雞員工確診

一田百貨表示，該名員工最後一次上班是在剛過去的星期日（19日），公司已安排大埔店所有員工自我家居隔離。在超市重開時，會由另一批員工接手，強調注重員工及顧客的安全，自疫情發生後，已加強日常清潔次數及確保同事遵從相關的衛生指引。

另外港鐵在晚上表示，一名屯門車廠員工初步確診。

【新冠肺炎】港鐵屯門車廠員工初步確診 另兩名員工須入隔離營

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋