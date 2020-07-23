【立法會選舉】選舉事務處再接8提名表格　民主派多人報名

▲ 新民主同盟范國威報名參選立法會選舉，角逐新界東直選議席。（新民主同盟提供圖片）

立法會選舉提名期進入第五日，選舉事務處再接獲8份提名表格，包括兩張地區直選的名單，以及6張功能組別名單。

今日報名地區直選兩張名單，分別是在九龍東及新界東民主派初選勝出的獨立李嘉達，以及新民主同盟范國威。李嘉達表明，不會簽署選舉確認書，強調「DQ風險幾時都存在」，坦言自己正物色後備人選。

范國威就指，自己會簽確認書，原因是新同盟在2018年新界東立法會補選及去年區議會選舉，都有簽署確認書，如今次不簽，選舉主任或會特別向他們查詢。但自己亦已準備以黎銘澤為其「Plan B」。

范國威坦言，今次參選是希望民主派可以在新界東9個議席中爭取7席，形容難度非常高，自己亦很可能與擬代表新民黨出戰的李梓敬，爭新界東的尾席。他呼籲新界東選民7人一組，平均配票，強調不要追求票王，而是要最多議席。但如9月2日民調結果並不理想，亦會按照承諾停止選舉工程。

▲ 。元朗區議員張秀賢（圖右）報名參選立法會批發及零售界功能組別選舉。（張秀賢Facebook圖片）

功能組別方面，民主派亦派多人出戰。元朗區議員張秀賢下午報名，參選立法會批發及零售界功能組別選舉，挑戰擬角逐連任的自由黨邵家輝。張秀賢目前是網購平台助理總經理，他昨日宣布參選時就表示，過去有關議席，一直由單一政黨壟斷，希望當選後，可以否決損害營商自由法案。

▲ 工程師黃偉信宣佈參選工程界功能組別議席。（資料圖片）

至於素人工程師黃偉信，下午亦正式宣佈參選工程界。本身專業範疇是鐵路及公共交通的他表示，參與香港工程師學會，以及創辦兩個青年發展組織後發現，「除咗起鐵路，公共政策同參與政治，對建設香港同樣重要」，希望議會能回歸專業，重建信任，以及建設未來。

黃偉信認為，自己在工程界中勝算相當大，目前已諮詢過百名業界人士，過半選民都表示支持他代表工程業界，所以他並表示不擔心另一名獨立候選人程明達會「𠝹票」。該界別已報名的還有爭取連任的經民聯主席盧偉國。

責任編輯：李淇