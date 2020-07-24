【新冠肺炎】酒店用具乾淨不代表無沾染病毒 資深空姐分享10個必須消毒高危位

▲ 資深空姐分享10個必須消毒高危位。

好些朋友早前預訂了酒店房間，打算暑假時跟仔女到酒店吃喝玩樂，但第三波的新冠肺炎疫情來勢洶洶，把大家嚇得乖乖留在家中。

朋友問我：「如果這段時間你要執勤，到達酒店後，你會否先把酒店房間清潔消毒一番？」

「有心無力。」

我多執勤長途飛行。工作了逾十小時，加上時差，下機時已累得只想倒頭大睡，怎會還有精力把酒店房間大消毒？

雖然機組人員入住的酒店屬四至五星級，衞生情況不錯，但表面看似清潔的家具和用品，並不代表沒沾病毒。誰能確保上一手住客不是隱形病毒帶菌者？我們怎知道他可曾在房間內，不停咳嗽或打噴嚏播毒？

客人退房後，酒店或會因應疫情，加強清潔力度，但不會為每一間房間作深度大消毒。如果擔心房間內存在病毒，不妨向酒店查詢是否提供空氣清新機或淨化機，要求借用。許多東南亞國家的酒店都提供此服務，空氣清新機的型號較新，也較清潔；歐美國家的酒店，一般沒着意淨化空氣的需要，所以酒店未必會有空氣清新機。即使有，也要留意它們的衞生程度，那些濾網可能滿布灰塵，不能潔淨空氣，反而弄巧反拙。

如果你是家長，早已付款預訂香港的酒店房間，決定一家大小繼續staycation，我會建議你帶備消毒噴劑和酒精消毒紙巾，為酒店房間作一點基本的消毒。

進入房間後，十個空姐，十個都會以酒精消毒電視遙控器，其他必摸的高危用品包括：房間門鎖、廁所門鎖、座廁沖水掣、廁所板、雪櫃門、電話、床頭鬧鐘、水煲和衣架，都需要消毒。花一點時間，換一點安心。

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