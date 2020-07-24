【衝破歧視】曾因雪白膚色飽受歧視目光　白化症姊妹衝破難關成最閃耀模特兒

▲ 兩姊妹沒有被白化症限制，反成為深受歡迎的模特兒。

白化症患者全身皮膚和毛髮都白到發亮，與他人不同的外貌往往惹來歧視目光。不過，在哈薩克有一對相差12歲的白化症姊妹，就打破這個困境，成為當地最受歡迎的模特兒，她們以自信告知世人，白化症可以成為她們獨有的光芒。

▲ 兩姊妹現成為深受歡迎的模特兒。（assel_kamila IG圖片）

今年14歲的Asel Kalaganova，還有8歲的弟弟Aldiyar和2歲的妹妹Kamila，她和妹妹都有白得近乎透明的外表，她們的頭髮、眉毛、皮膚等，全部都是雪白。弟弟則是正常小孩，遺傳了父親黝黑的膚色。

▲ 父母均以育有兩名白化症女兒為榮。（assel_kamila IG圖片）

曾被質疑父母身份

白化症是遺傳病，而且病人不能隨意接觸陽光，外出要塗上厚厚的防曬液以及套上衣服包裹全身皮膚。Asel出生時就因膚色問題，被醫生質疑過父親的身份，媽媽表示，在Asel出生時，遺傳學並不普及，因此當時醫生懷疑她是俄羅斯人，甚至質疑女兒的父親是俄羅斯裔。

我開始了解女兒的情況，並知道她是白化症患者。

▲ Asel在模特兒學校就讀。（assel_kamila IG圖片）

小時候，Asel就上一所特殊學校，其後因成績理想，轉入主流學校。然而，她在學校經常被指指點點，曾經令她非常痛苦。

▲ 2歲的妹妹笑得非常燦爛。（assel_kamila IG圖片）

後來，Asel轉到一間模特兒學校，雖然受盡歧視，不過Asel沒有放棄人生，反而在10歲時開啟了模特兒生涯，獲得外界關注。在妹妹出生後，她更與妹妹成為拍檔，兩人目前在IG已有超過6萬名粉絲，成為當地最受歡迎的模特兒之一。

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責任編輯︰王明芳