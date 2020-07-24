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【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診個案

社會 13:06 2020/07/24

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，本港今日（24日）新增逾100宗確診個案。

新冠肺炎疫情持續，消息指，本港今日（24日）新增逾100宗確診個案。據了解，昨日初步確診個案已達80多宗，預料今日新增的確診個案超過100宗，另外數十宗初步確診個案。

【新冠肺炎】海事處證實逾1萬船員獲豁免檢疫　專家：須盡快堵塞漏洞

另外，水務署屯門濾水廠承建商工人確診，詳情即看

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衞生防護中心及醫管局昨日表示本港（23日）新增118宗確診個案，屬疫情以來新高，其中111宗屬本地感染，涉及多個行業及群組；另有7宗輸入個案，涉及1名由日本返港的機艙服務員、3位菲傭及1名由印度返港人士等。

食物及衞生局副局長徐德義昨日表示，疫情持續嚴峻，港府過去2周多次收緊防疫及社交距離措施等，呼籲市民暫停親友間聚會。

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記者：郭家穎

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