【外賣優惠】海港城30餐廳推外賣服務　低至半價歎多國美食

疫情下各大商場食肆紛紛推出外賣優惠，最新加入的就有海港城逾30家餐廳，其外賣服務包羅高級餐廳與地道特色美食，一個電話即可訂餐。此外，大部分餐廳更推出限定的外賣自取折扣優惠，部分低至半價；更提供超值價外賣限定餐單，駕車人士外賣自取，平日5pm後泊車（以進車時間計算），並以指定電子貨幣於任何餐廳單一消費滿$100，即可免費任泊。

▲ sensory zero輕食（海港城提供）

當中的焦點食肆，包括推出半價以麻辣火鍋聞名的寬巷子，火鍋自取5折，速遞家中7折，每天5pm截單，7-8pm期間送達！

▲ Umai Sushikan刺身（海港城提供）

健康、輕「營」餐點Green Common，點選任何OmniPork及Beyond Burger菜式，主餐牌可享半價，另可享半價惠顧多款精選菜式。

想在家中體驗fine dining？可選Amelia一系列意大利風情之新派歐陸料理；刺身壽司則必選Umai SushiKan，外賣亦可享高質素料理，兩間餐廳均提供6折優惠，每天最後下單時間為7:30pm。

▲ Green Common 素食漢堡（海港城提供）

其他選擇，還有京都一の傳的人氣丼及便當、Dan Ryan’s Chicago Grill的牛扒、漢堡，翰林茶館的台式茶麵等等，要來點輕食也可選sensory zero及當文歷餅店 by Dominique Ansel，均有折扣優惠。

查詢：2118 8666

記者：陳絲韻