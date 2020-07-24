【基層悲歌】月薪不足一萬消毒疫廈 清潔工全日沒停手中暑入院

▲ 月薪不足一萬消毒疫廈 ，清潔工全日沒停手中暑入院。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，清潔工工作量大。有區議員指，清潔工近期非常忙碌，冒著染疫風險消毒確診者居住大廈，部分人全日沒停手，更有工友中暑入院，但有些工友月薪卻不足一萬，收入卻極為微薄。

據大埔廣福及寶湖選區區議員連桷璋昨（23日）在其facebook專頁發帖，稱疫情下不少居民緊張居住環境衛生，是否有消毒之類，自己收到居民求助後、好多時自己只能扮演中間人角色，只能轉介管理處、食環署或商場管理商安排消毒清潔，「落手做嘅係一班前線工友、保安」。

連桷璋稱，清潔工友無不花足心神認真工作，辛勞不可抹煞，他以自身所見所聞為例，指昨日在廣祐做清潔的工友，全日無停手無食過飯直到收工，中間有人中暑入院，并非1人，事關早兩日都有工友入院，可能是近期工作量多。他還分享，這些清潔工友月薪卻不足一萬，收入卻極為微薄。

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連桷璋又稱，自己曾背著滅蚊器材再穿上全套防護衣物進行滅蚊工作，工作未幾已汗流浹背全身濕透，但前線工人卻需要做足全日，辛苦程度可想而知。

他呼籲，如情況許可亦可贈送物資，與工友共同面對「疫境」，

你哋親手交俾佢哋，喺每個垃圾站、休息室你可以揾到佢哋，順便望下佢哋工作嘅環境。

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他還呼籲，

大家出入洗手個口罩唔好就咁掉喺𨋢口，唔係淨係為你自己，唔做足，其實有一班人要承受之後嘅風險。

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責任編輯：羅嘉欣