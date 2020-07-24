【新冠肺炎】鯉魚門社交隔離設施今啟用　早上9時開始接收病人

▲ 醫管局今日（24日）啟用鯉魚門公園度假村作為社區隔離設施。（陳肇始fb圖片 ）

醫管局今日（24日）啟用鯉魚門公園度假村作為社區隔離設施。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，已有醫護人員在度假村準備早上收症，預計首批病人會在早上9時至10時期間抵達。

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李立業今早（24日）在電台節目表示，鯉魚門度假村有兩個營區，分別設有234及118間獨立屋，每間屋設有兩張床，即共有逾700張床。他說，除非病人是家人關係，兩名病人才會共用一間房，否則都是一人一屋，預計度假村能接收至少350名病人。

▲ 每間獨立屋設有兩張床，除非病人是家人關係，兩名病人才會共用一間房。（陳肇始fb圖片 ）

他指，入院的流程會由7個聯網合作，早一天下午會有合適名單，經篩選後會聯絡救護車和衞生防護中心，翌日一次過送到度假村。病人進院後會有工作人員講解，度假村內供應三餐，每早起床要留深喉唾液樣本，醫護人員會透過視像巡房，病人則要自行量度血壓及血含氧量。

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▲ 李立業指，鯉魚門度假村設有352間獨立屋，每間屋設有兩張床，即共有逾700張床。（資料圖片）

李立業說，度假村跟醫院二線病房類似，會接收較年輕50歲以下、無發燒、無慢性疾病等相對輕症的病人。他稱，由於第三波疫情以長者較多，病情容易惡化，醫院留待處理年長病人。他相信，有關安排應可處理這一波疫情。

被問到會否在港建「方艙醫院」，李立業表示，正積極考慮在亞洲博覽館建社區治療設施，但形式與提供「院後」服務的鯉魚門公園度假村不一樣，亞博館屬「院前」設施，直接接收及處理社區從來沒有症狀的病人，如果病人一直穩定沒有症狀，可以在亞博館直接出院。

食物及衞生局局長陳肇始表示，醫管局啟用社區隔離設施，是其中一項重要的應變部署，紓緩醫院隔離病床的需求壓力，讓公立醫院能夠集中處理病情較嚴重的病人。她感謝醫管局和各個相關政府部門的同事，令此社區隔離設施能在短時間內設立。

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記者：陳子謙