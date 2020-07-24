【隔離酒店】25間酒店徵用作隔離酒店　高風險旅客將強制檢疫【附詳細名單】

▲ 25間酒店被政府徵用作隔離酒店。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，確診個案持續增加，情況嚴峻。政府於本月19日宣布啟動社區隔離設施，由7月25日（本周六）起，由高風險地區抵港人士，即使檢測對病毒呈陰性也不能回家隔離，須先行入住預訂的酒店房間。有關酒店名單政府會向酒店業聯會提供，入住酒店費用由抵港人士支付。香港酒店公會昨日（24日）在其facebook公布25間被徵用的隔離酒店，港九新界多間酒店也榜上有名。

【新冠肺炎】政府租用觀塘帝盛酒店部分房間作檢疫用途 部分返港人昨被安排入住

香港酒店公會對相關措施表示擔憂，認為政府沒有任何規例或措施監管用作隔離的酒店，未能保障酒店客人和員工：

以觀塘帝盛酒店為例，作為一間「混合式酒店」」——同時招待強制隔離客人及普通住客，酒店又如何保障一般客人及員工的安全呢？同時，員工萬一在當值時染疫，在現有法例下根本沒有任何保障。

公會又指，本地感染個案屢創新高，惟政府檢疫安排考慮不周：

政府只是不停另覓更多酒店作檢疫中心，卻沒有考慮酒店設計或周圍環境是否適合，加劇社區爆發的風險。疫情加上食肆限聚令的衝擊下，酒店前景令人擔憂。

25間被政府用作隔離的酒店

新界（3間）：

香港荃灣帝盛酒店

華逸酒店

荃灣絲麗酒店

九龍（10間）：

逸酒店

華麗酒店

仕德福酒店

仕德福山景酒店

香港觀塘帝盛酒店

晉逸精品酒店（尖沙咀）

香港遠東絲麗酒店

香港海景絲麗酒店

帝樂文娜公館

偉晴軒

香港島（12間）

華麗銅鑼灣酒店

香港麗駿酒店

頤庭酒店

頤庭酒店銅鑼灣

宜必思香港中上環酒店

如心南灣海景酒店

蘭桂芳酒店@九如坊

奧華.時尚精品酒店（香港仔）

銅鑼灣利景酒店

柏寧酒店

奧公館上環

帆船精品酒店

【新冠肺炎】鯉魚門社交隔離設施今啟用 早上9時開始接收病人

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢