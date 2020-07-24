【新冠肺炎】政府租用觀塘帝盛酒店部分房間作檢疫用途　部分返港人昨被安排入住

▲ 政府租用觀塘帝盛酒店部分房間作檢疫用途。（觀塘帝盛酒店官網圖片）

新冠肺炎疫情持續，繼九龍城富豪東方酒店及荃灣絲麗酒店後，政府亦租用觀塘帝盛酒店作檢疫用途，供從高風險地區返港，而檢測結果為陰性的人士進行檢疫。衞生署表示，約330名於前日（22日）返港的人士，昨日（23日）獲安排在荃灣絲麗酒店約130間房間和觀塘帝盛酒店約20間房間進行檢疫。

【新冠肺炎】鯉魚門社交隔離設施今啟用 早上9時開始接收病人

衞生署回覆TOPick時指，由於近日本港的確診個案急增，檢疫中心的容量緊張，署方檢視了可使用的檢疫中心設施及容量。經過風險評估後，認為由於確診病人的密切接觸者的染病風險較高，必須預留一定數量的檢疫中心單位供這些人士進行檢疫。部分從高風險地區，包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非，經香港國際機場返港的香港居民，在抵港後經檢測後排除當中的確診病人及其密切接觸者後，其餘檢測結果為陰性的人士相對風險較低。因由7月16日起，政府會視乎情況，安排有關人士送往酒店進行檢疫。

【隔離酒店】25間酒店被徵用作隔離酒店 高風險旅客將入住強制檢疫【附詳細名單】

署方稱，約330名於7月22日由上述指明地區經香港國際機場返港的香港居民，經檢測結果確定為陰性後，昨日獲安排到政府分別在荃灣絲麗酒店的約130間房間和觀塘帝盛酒店的約20間房間進行檢疫。政府會視乎實際需要向適合的酒店採購服務。

【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情 一文睇清確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤

署方指，有關人士在抵港後會先於亞洲國際博覽館的衞生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，若檢測結果為陰性，會獲安排乘坐專車前往指定酒店房間完成14天強制檢疫。若其檢測結果為陽性，有關人士將送院治理，而其密切接觸者則將送往檢疫中心，強調入住租用酒店的人士的感染風險相對須入住檢疫中心的人士較低。有關安排符合政府採購規則及程序，感染控制要求亦納入採購條件中。政府亦會為酒店提供感染防控意見及管理檢疫人士指引，並為酒店員工提供感染控制方面的培訓，以確保有關檢疫安排安全進行。

根據檢疫令，有關人士在整個檢疫期內不能離開酒店房間，更不能在酒店隨處走動。離開指定房間會被視為違反強制檢疫令和構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩